»Jeg har fem små oldebørn, og jeg har KOL, og for at få lov til at se dem vokse op, så går jeg til fodbold. Og så fordi det er smaddersjovt.«

83-årige Grete Vinther er blot en ud af 45 ældre, der denne torsdag i september trofast er fremmødt for at drible, sludre og som sidegevinst holde skavanker fra døren.

Alderen er nemlig ikke hindring for et aktivt liv, siger Grete, og kvinderne bag hende tripper tålmodigt for at give hende ret.

B.T. er i dag som en del af en artikelserie om at leve et langt og godt liv taget til Frederikssund, hvor mænd og kvinder mellem 60 og 87 år samles hver torsdag for at spille.

Grete Vinther.

Flere af spillerne på banen har allerede tæt på gennemsnitsalderen for mænd og kvinder på hhv. 79,5 og 83,6 år. Dermed er de en del af en ny tendens, hvor flere lever længere. Kommende generationer vil endda blive 100 eller derover.

Det skyldes blandt andet et mere aktivt liv – som det de ældre i Frederikssund formår at udleve på grønsværen.

Faktisk ser det ud til, at der med denne kombination af udholdenhedstræning, intervaltræning og styrketræning er tale om lidt af en 'foryngelseskur', fastslår professor i sport og sundhed ved Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet Peter Krustrup.

»Motionsfodbold, som vi har set her i dag, det er virkelig en effektiv træning, både når det gælder hjertefunktion og kondital, når det gælder fedtprocent og metabolsk sundhed, og når det gælder balance og styrke i knogler og muskler,« siger Peter Krustrup.

Holdets ældste spiller på 87 år har netop foretaget en afgørende redning.

Trods sine 83 år er Grete Vinther ikke bange for at komme til skade.

»Alle mine venner her, de siger: 'Hold da op! Hvis bare jeg kan løbe, som du kan, når du er 83, så er jeg glad', så det er jo positivt,« siger hun.

En anden kvinde, der har rundet de 87, står på mål på kvindeholdet. Fra målet råber hun til B.T.s udsendte:

»Vi har det bare så skægt,« siger den 87-årige kvinde, der i dag tog en afgørende redning for holdet.

Forskning har vist, at fodbold, som det, der dyrkes i Frederikssund, kan forlænge livet med fem til 11 år.

Hun har ikke helt styr på målscoren, men det andet hold »har vistnok scoret tre-fire mål.«

Anderledes styr på scoren er der hos mændene, der spiller i den anden del af banen.

De går lidt hårdere til bolden med lægmuskler, der at dømme på muskulaturen hos flere har prøvet det før.

»Vi går ikke op i stillingen, men det står 2-1 til os,« siger en ældre herre på banen.

For spillerne i Frederikssund handler det om at få motion, men mindst lige så meget om samværet, og efter kampen drikker spillerne en øl eller vand sammen.

Mange af mændene på banen har netop spillet fodbold i deres unge år, før holdet i Frederikssund blev en realitet. Og det er ekstra godt, hvis man hele livet har formået at holde sig aktiv, forklarer professoren:

»Det ser ud til at udskyde aldringen i cellerne, og man kan begynde at sige, at livslang fysisk aktivitet er en foryngelseskur. Vores nyeste forskning viser, at de, der har været fodboldaktive gennem det meste af livet, har celler, der er fem til 11 år yngre end den alder, deres fødselsbevis viser,« siger han.

Peter Krustrup mener dog ikke, det er for sent at komme i gang.

»Jeg plejer at omskrive den sætning og i stedet sige, at det aldrig er for tidligt at komme i gang. Man skal starte så tidligt som muligt i livet, det er der, man får de største effekter og de gode vaner. Men vi kan også se i en række nylige studier, at uanset form og alder, så har man markante positive effekter ved at begynde til fodbold to gange en time om ugen i tre-seks måneder,« siger professoren.

Selvom tacklingerne er lidt hårdere på mændenes banehalvdel, er de både hos kvinderne og mændene opmærksomme på at passe på hinanden. For eksempel får en af mændene, der døjer med en demens-diagnose, lov til at tage et straffespark, selvom der egentlig ikke var noget.

»Der er nogen med, som ikke er så hurtige, som står lidt mere, end vi andre gør. Dem spiller vi, og vi hjælper dem med at komme af med bolden igen, så de føler, de er med i kampen, det gør vi meget ud af,« siger Erik Sejersten, 72 år.

Tilbage hos kvinderne har Grete Vinther svært ved at fortælle, hvad der er det bedste ved at drible bold i fritiden.

»Vi griner utroligt meget, det er godt socialt, og det er godt for mit helbred. Altså, jeg kan ikke sige, hvad der er bedst. Det er så godt alle dele,« siger hun.