Den ubehagelige svedlugt kender vi alle, men det har faktisk længe været et mysterium for videnskaben, hvorfor den opstår.

Nu har et hold forskere fra York et bud på, hvorfor sved lugter dårligt. Det skriver University of York i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Svedlugt bliver dannet af mikrober (mikroskopiske organismer), der lever i armhulen, og i de senere år har forskerholdet fra University of York, i samarbejde med virksomheden Unilever, identificeret de mikrobearter, der nødvendiggør dit deodorantforbrug.

Den største af svedsynderne er Staphylococcus hominis. Det er en bakterie, der udskiller kemiske forbindelser kaldet thioalkoholer, når de indtager næring. Thioalkoholerne er kilden til armhuledunsten.

»Vores næser er ekstremt gode til at opfatte disse thioalkoholer, der har en løg-/ostelignende lugt,« siger Gavin Thomas, professor i mikrobiologi og leder af forskerholdet, i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

Mennesker har to overordnede typer svedkirtler:

Ekkrine kirtler, der munder ud direkte på hudens overflade.

Apokrine kirtler, der sidder i hårsækkene i nogle områder og blandt andet udskiller det lugtløse stof Cys-Gly-3M3SH.

Da forskerne undersøgte mikroberne nærmere, opdagede de et enzym i dem, der omdanner stoffet til et thioalkohol ved navn 3M3SH.

For at være sikre på dette ‘sved-enzyms’ evne til at lave thioalkoholer, overførte forskerne det til bakterien Staphyloccus aureus, der ikke normalt laver lugt.

»Ved bare at overføre enzymets gen, fik vi en stafylokokbakterie, der laver kropslugt,« siger Gavin Thomas i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

»Bakterien tager molekylet, spiser noget af det og spytter resten ud som et molekyle, vi opfatter som svedstank.«

Formålet med forskningen er ifølge forskerne at udvikle midler, der kan forhindre kropslugt uden at forstyrre armhulens økosystem.

Interessant er det også, at forskerne analyserede adskillige arter af Staphylococcus’ genetik, der indikerer, at få af dem arvede enzymet fra en forfader for cirka 60 millioner år siden.

Det betyder, at svedlugt muligvis har eksisteret inden mennesket og indikerer, at lugten kan have spillet en rolle for, hvordan vores forfædre har kommunikeret.

Andre artikler på Videnskab.dk