Et nyt stort forskningsprojekt giver nu nogle af svarene på, hvorfor så mange danske unge mistrives.

Det skriver DR, der har talt med forfatterne bag det nye studie fra Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet.

»Tempoet er mange gange forstørret. Både i skolen, men også i hverdagslivet, i fritidslivet og i aktiviteter. Og det får det til at kamme over for nogle,« siger professor Noemi Katznelson, der er en forfatterne bag til DR.

De seneste år har rapporter år efter år vist, hvordan danske unge har fået det psykisk værre, og nu kommer et omfattende forskningsprojekt med tre grunde til, at mistrivslen er øget så markant.

1. Acceleration

Ifølge forskerne lider de unge under, at alt skal gå hurtigere og hurtigere, man skal hurtigt gennem uddannelsessystemet og vide, hvad man vil med sit liv tidligt. De unge har en stærk følelse af, at deres liv i højere grad end tidligere afhænger af deres individuelle valg og formåen.

2. Præstation

Der skal præsteres mere og mere, og man har selv mere fokus på at præstere. Både i forhold til uddannelse, men også socialt kan der opleves et pres for at passe ind og være inkluderet i fællesskabet – noget, som de sociale medier blandt andet forstærker.

3. Psykologisering

Man opsøger psykologiske forklaringer på, hvorfor noget er, som det er. Psykologiseringen kan hjælpe de unge til at forstå og håndtere det virvar af tanker, følelser, ansvar og beslutninger, de går med, men det kan også resultere i selvmonitorerende, selvkritisk og selvdiciplinering, der kan øge mistrivslen.

Gennem det mere end fireårige forskningsprojekt er mere end 2.000 mellem 16 og 25 år unge blevet spurgt til deres trivsel, og næsten halvdelen oplever en grad af mistrivsel.

En undersøgelse gennemført af Sundhedsstyrelsen sidste år viste, at mistrivslen blandt unge er vokset markant de sidste fire år.

Det samme gør andre typer undersøgelser på området.

Det handler både om, at de unge føler sig ensomme, har selvmordstanker, angst, diagnoser, skolevægring og problemer med at sove, og det er især de unge kvinder, som mistrives.