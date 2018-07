De, der drikker kaffe, lever længere. Sådan lyder konklusionen i et nyt forskningsprojekt, der har sammenlignet helbredsoplysninger fra en halv mio. mennesker - både kaffeelskere og kaffehadere.

Den videnskabelige artikel, der netop er offentliggjort i det amerikanske medicinske tidsskrift JAMA Internal Medicine konkluderer, at der nu er fundet endeligt bevis for, at kaffe kan være en del af en sund kost.

Uanset hvor meget kaffe, eller hvilken type af kaffe, man sværger til, viser undersøgelsen, at kaffedrikkere har en lavere dødelighed end ikke kaffedrikkere set over en periode på 10 år.

De amerikanske forskere på National Cancer Institute har sammenlignet data fra den såkaldte U.K. Biobank, hvor mere end en halv million britere frivilligt har doneret blod og besvaret detaljerede spørgsmål om deres sundhed og livsstil.

Èn eller otte kopper

I løbet af de 10 år, hvor deltagerne blev fulgt, døde 14.000 af dem. Blandt de døde, var en klar overdødelighed af ikke kaffedrikkere.

De amerikanske forskerne har kunnet påvise en livsforlængende gevinst både hos de, der drak en kop om dagen og de, der drak så meget som otte eller flere kopper hver dag.

Koffein i store mængder kan dræbe, men du skal ifølge forskerne slynge mere end 20 kopper kaffe i dig i en vældig fart, før du risikerer at få for meget koffein. Til gengæld kunne forskerne ikke registrere en ekstra gevinst hos de kaffedrikkere, der begyndte at drikke mere kaffe end de plejede.

Holder sygdomme væk

Flere årsager kan forklare, hvorfor kaffen holder døden fra døren.

Kaffe er en fantastisk kilde til antioxidanter, det kan reducere inflammation i kroppen, forbedre leverfunktionen, og gavne blodkarrene. Ligesom det tidligere er bevist, at kaffe hjælper folk med at komme sig efter tyktarmskræft, sænker risikoen for at få diabetes og hjertesygdomme og beskytter mod diabetes, Parkinson og leverkræft.