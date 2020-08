Langt de fleste børn har milde forløb, hvis de bliver syge med covid-19, men i enkelte tilfælde udvikles livstruende følgesygdomme, hvor adskillige organer rammes og sætter ud. Det skriver Sundhedspolitisk Tidsskrift.

Børnene udvikler den såkaldt multisystemiske-inflammatoriske syndrom, MIS-C, som ofte rammer fire eller flere organer.

Sundhedspolitisk Tidsskrift skriver, at både svenske og amerikanske studier har påvist, at børn rammes af de alvorlige symptomer.

Børnene rammes ofte af symptomer som opkast og diarre men også af hjerteproblemer, blodpropper og akut nyresvigt. Knap to procent af børnene dør af syndromet.

Covid-19, der hærger hele verden, kan i sjældne tilfælde give børn særligt skadelige følgesygdomme, der kan koste dem livet. Foto: CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND Vis mere Covid-19, der hærger hele verden, kan i sjældne tilfælde give børn særligt skadelige følgesygdomme, der kan koste dem livet. Foto: CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND

Det er endnu ikke helt fastslået, hvorfor børnene bliver syge, men speciallæge i pædiatri Petter Brodin på Karolinska Universitetshospital i Sverige har selv offentliggjort et studie med ramte børn og har en teori.

Han forklarer, at børnenes immunforsvar muligvis bliver dysfunktionelt af covid-19 på grund af de antistoffer, som deres krop selv har produceret for at bekæmpe virussygdommen.

Men desværre kan antistofferne så begynde – ved en fejl – at reagere på de proteiner, som sidder på organernes overflade, hvilket narrer kroppens immunforsvar til at gå til angreb på kroppens egne organer.

Både Petter Brodin og andre forskere påpeger, at det kan være vanskeligt for læger at skelne børnenes ofte meget alvorlige symptomer fra andre lidelser. Det er afgørende for børnenes sygdomsforløb og måske deres overlevelse, at syndromet identificeres hurtigt.

På den måde kan en effektiv behandling iværksættes meget hurtigere.

Sygdommen opstår som regel først 14 dage til en måned efter, at barnet har fået konstateret covid-19. Børnenes såkaldte medianalder er otte år. Det betyder, at der er lige så mange børn, der er yngre end otte år, som der er ældre end otte år, der er ramt.

Det er ikke klart, hvor mange børn der udvikler det farlige syndrom. I USA var der er i starten af juli registreret 570 tilfælde ud af mere end 300.000 covid-19-ramte børn.

Det svenske studie undersøgte 44 børn med covid-19, hvor fire af dem udviklede syndromet.