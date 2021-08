Manglende ansvarsfølelse, respekt og evne til at føle skyld. Det er nogle af symptomerne på psykopati.

Men nu har man opdaget endnu et tegn på sygdommen, der også er kendt som 'dyssocial personlighedsstruktur'.

Ny forskning viser nemlig, at man kan opdage tegn på psykopati ved at se på måden, folk bevæger hovedet på.

Og her ser man et mønster:

Symptomer på dyssocial personlighedsstruktur Dyssocial personlighedsforstyrrelse findes i mange grader. Og man kan sagtens have nogle af personlighedstrækkene, uden der er tale om en diagnose. Typiske træk hos personer med dyssocial personlighedsforstyrrelse: Er selvcentreret, opmærksomhedssøgende og selvhævdende

Er mere optaget af egne behov end af andres

Er ligeglad med andres følelser

Mangel på samvittighed

Føler ikke ansvar eller skyld og udnytter gerne andre

Har ingen respekt for sociale normer eller lovgivning

Bliver let frustreret og aggressiv. Har ringe kontrol over sin adfærd og er tit impulsiv uden at tænke over konsekvenserne

Bortforklarer ting og giver andre skylden og har tendens til at lyve

Keder sig hurtigt og har behov for spænding

Mangler evnen til at have stabile relationer Kilde: Psykiatrifonden

Mennesker med psykopatiske personlighedstræk har tendens til at have mere stationære hovedstillinger under en samtale, såsom at stirre.

Den konklusion er man kommet frem til på University of New Mexico, skriver PsyPost, efter at have brugt sporingsalgoritmer til at måle hovedbevægelsen for 507 fængslede voksne mænd under videooptagede samtaler, som varierede i længde fra en til fire timer.

Videoerne blev optaget i fængslet, hvor den interviewede sad med front mod kameraet. Emnet for alle var 'livshistorie'.

Bag forskningen står professor i psykolog og forfatter Kent A. Kiehl. Han har interviewet personer med store psykopatiske træk i mere end 20 år.

Og under disse interview var det klart for Kiehl, at præsentationsformen for personer med sygdommen er forskellig fra andre:

»Helt specifikt præsenterede personer med mere forskelligartet, alvorlig og vedvarende antisocial adfærd en mere stiv og fokuseret orientering af hovedet under interviewene,« fastslår professoren.

Dog advarer Kiehl og hans team om, at fremtidig forskning er nødvendig for at undersøge flere befolkningsgrupper, såsom kvinder og unge, og desuden teste andre variable, eksempelvis øjenbevægelser.