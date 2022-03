Social- og beskæftigelsesrådmand Anders Winnerskjold (S) har fundet en ny formand til Rådet for Socialt Udsatte i Aarhus Kommune.

Og det er en erfaren herre, der bliver talerør for de udsatte i Aarhus.

Valget er nemlig faldet på Knud Kristensen, som kommer til at stå i spidsen for rådet, der nedsættes for fire år ad gangen. Han afløser den tidligere formand, Knud Aarup.

Det oplyser Sociale Forhold og Beskæftigelse i en pressemeddelelse.

Knud Kristensen er blandt meget andet nuværende medlem af Rådet for Socialt Udsatte og Det Etiske Råd samt tidligere mangeårig formand for Landsforeningen for psykisk sundhed (SIND) og tidligere medlem af Det Centrale Handicapråd.

»Jeg ser frem til arbejdet som formand for Udsatterådet i Aarhus. Rådet repræsenterer en række brugerorganisationer og tilbud til socialt udsatte, der hver dag ser den virkelighed, som de mest udsatte mennesker i vores samfund lever i,« siger den nye formand og tilføjer:

»Det er derfor rådets vigtigste opgave at være med til at synliggøre disse forhold og sikre, at socialt udsatte kommer til orde og bliver hørt i den lokalpolitiske debat. Rådets opgave er ikke blevet mindre vigtig gennem de seneste år. Alt for mange falder gennem det sociale sikkerhedsnet. Der bliver nok at tage fat på.«

Det er rådmanden for Sociale Forhold og Beskæftigelse, Anders Winnerskjold, der har ansvaret for at udpege medlemmerne for Udsatterådet.

Han glæder sig over, at Knud Kristensen har takket ja til opgaven.

»Knud har en sjælden stor viden og erfaring med de målgrupper, som Udsatterådet i Aarhus skal være talerør for,« siger han og tilføjer:

»Som Knud siger, så er der meget at tage fat på. Derfor er nogle af mine helt centrale politiske prioriteringer som rådmand da også at arbejde for, at vi får sidestillet psykisk sygdom med somatiske sygdomme og kommer hjemløsheden til livs, så vi kan sikre, at alle aarhusianere kan få et godt liv.«

Med formandsposten på plads skal rådmanden sammen med den nye formand nu udpege medlemmer til resten af rådet.

Traditionelt består rådet af repræsentanter og brugere fra brugerorganisationer, private og frivillige tilbud på området samt personligt udpegede medlemmer med særlig relevant erfaring. I seneste periode havde rådet 16 medlemmer i alt.

Det nye Udsatteråd i Aarhus ventes endeligt formet i løbet af maj, hvorefter rådets arbejde kan begynde.