Nordfløjen på Rigshospitalet bliver i hast omdannet til behandling af alvorligt syge coronapatienter.

Rigshospitalet tager nu en nybygget fløj i brug til kritisk syge coronapatienter.

Dermed fordobler hospitalet kapaciteten, når det gælder intensive pladser.

De eksisterende 65 intensivsenge bliver suppleret med yderligere 30 pladser i det nye afsnit samt 25 ekstra i de eksisterende intensivafdelinger.

Med mulighed for at udvide med yderligere 30 pladser.

- Vi gør klar til at kunne håndtere 300 patienter med behov for intensiv behandling, når det topper om nogle uger, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) på et pressemøde.

Det er Rigshospitalets nybyggede Nordfløjen, der bliver omdannet til coronahospital.

Afdelingen, der åbner onsdag, kommer til at hedde Covita - det står for Covid Intensiv Terapi Afsnit.

Hovedstadsregionen er hårdt ramt af coronavirusset med 259 ud af samlet set 499 patienter, der er indlagt på intensive afdelinger landet over.

Byggeriet af Nordfløjen har været i gang i flere år. Det var oprindeligt planen, at den skulle huse operationer inden for blandt andet øre-, næse- og halskirurgiområdet.

Men coronavirusset og sygdommen Covid-19 har vendt op og ned på alle planerne.

Så nu er det 54.700 kvadratmeter store byggeri, der blev indviet af dronning Margrethe i januar, omdannet til coronaafsnit.

Men sengepladserne gør det ikke alene.

De skal også bemandes, og her er der mangel på blandt andet sygeplejersker, lyder det fra overlæge Jan Bonde på pressemødet.

- Det kræver ekstra læger og sygeplejebemanding. Vi mangler stadig sygeplejersker for at nå helt i mål, siger han.

Han betegner coronavirusset som en ny og uforudsigelig modstander.

- Jeg er dybt bekymret, allermest for uforudsigeligheden. Vi ved ikke, hvilket omfang det vil få. Min bekymring for personalet er mindst lige så stor som min bekymring for patienterne, siger Jan Bonde.

Der har tidligere været meldinger om mangel på værnemidler for personalet. Men det er der ifølge overlægen, der også er leder af det nye coronaafsnit, nu kommet styr på.

