Den nystartede fitness-kæde FitnessX nægter at samarbejde med Anti Doping Danmark om at holde kædens indtil videre 22 centre fri for steroide-pumpede muskelbundter.

Kæden startede 1. oktober i år og har ambitioner om at åbne i alt 100 fitnesscentre inden for de næste fem år.

»Jeg ved godt, hvor de sorte får i branchen er, og det er ikke hos os,« siger administrerende direktør hos FitnessX Per Lyngbak Nielsen til TV2 Østjylland og tilføjer:

»Vi accepterer ikke doping i vores centre. Og hvis der fandtes en effektiv kontrol, der holdt de her folk væk, så ville jeg støtte op om det. Men at komme på kontrol et par gange om året, det løser ingenting,« siger han.

Sidste år blev der ifølge Anti Doping Danmark foretaget ca. 1.500 besøg i landets fitnesscentre, og der blev lavet 237 dopingtests. Omkring 60 procent blev testet positive eller nægtede at lade sig teste.

Med en positiv dopingtest eller nægtelse er man udelukket fra at kunne træne i andre centre, der samarbejder med Anti Doping Danmark, men altså ikke hos FitnessX .

Det koster 3.500 kroner pr. fitnesscenter at tilmelde sig samarbejdet med Anti Doping Danmark, og de penge er givet dårligt ud, mener Per Lyngbak Nielsen.

Han mener, at Anti Doping Danmark udfører for få tests og besøg, og at FitnessX' egne medarbejdere kan håndtere dopingproblemerne bedre gennem ‘grundig uddannelse’.

Kasper Skat Lundgaard Krøll, forebyggelseskonsulent i Anti Doping Danmark. Foto: Pressefoto/ Anti Doping Danmark Vis mere Kasper Skat Lundgaard Krøll, forebyggelseskonsulent i Anti Doping Danmark. Foto: Pressefoto/ Anti Doping Danmark

I Anti Doping Danmark ærgrer forebyggelseskonsulent Kasper Skat Lundgaard Krøll sig over, at den nye Fitness-kæde ikke vil samarbejde, men understreger, at det er en frivillig ordning.

Dog skal fitness-kæder, der ikke samarbejder med Anti Doping Danmark, skilte tydeligt med dette.

85 procent af landets fitnesscentre, herunder Danmarks største kæde, Fitness World, samarbejder med Anti Doping Danmark.