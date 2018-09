For ti år siden kom thailandske Kae til Danmark på et tre måneders turistvisum. Men det var hverken den lille havfrue eller Vesterhavet, hun kom for at se. Hun var på udkig efter en mand og tog direkte til Thy.

Alene i Region Nordjylland bor 926 thailandske kvinder. I 15 år har antropolog og filminstruktør Sine Plambech fulgt en mindre gruppe af kvinderne tæt for at undersøge, hvorfor de giftede sig i Danmark, hvordan de klarer sig - og om kærligheden holder.

Sommai, Mong, Basit og Kae til Kae og Kjelds Bryllup Foto: Henrik Bohn Ibsen Vis mere Sommai, Mong, Basit og Kae til Kae og Kjelds Bryllup Foto: Henrik Bohn Ibsen

Hendes forskning og feltarbejde blev bl.a. til tv-programmerne ’Fra Thailand til Thy’ og ’Fra Thy til Thailand’, der fulgte fire thai/danske ægtepar og blev sendt på DR i 2007 og 2008. I de 10 år, der er gået siden, har hun og filminstruktør Janus Metz fulgt familierne. De nye optagelser er sammen med klip fra dengang blevet til dokumentarfilmen ’Hjertelandet’, som har premiere i biografer over hele landet den 20. september.

Fakta Her er parrene: Niels og Sommai

Mødte hinanden i Pattaya for 28 år siden. Niels var på ferie, mens Sommai, der efter sin søsters død havde otte børn at brødføde, tjente penge som sexarbejder.

Niels havde været single i otte år og troede ikke, at han skulle giftes igen, men Sommai kom hurtigt til Thy, hvor hun fik arbejde på en lokal fabrik.

Hun taler godt dansk, har fået kørekort og danske venner. I sin fritid arbejder hun i Blå Kors i Thisted. Hun har sat i hvert fald 16 danske mænd og thailandske kvinder i kontakt med hinanden, og har fået to af sine egne børn hertil.

Nu hvor hun er 65 år drømmer hun om at vende tilbage til Thailand for at blive gammel. Men 72-årige Niels kan ikke overskue at flytte. Kae og Kjeld

Mødte hinanden for 10 år siden via en kontaktannonce, som Niels og Sommai havde indrykket. Han arbejdede på en plastfabrik. Hun var 33 år og havde en 11-årig søn i Thailand, som skulle forsørges. Det var Kjelds forældre, der så annoncen og fik ham til at skrive.

I dag har Kae parcelhus, arbejde og et barn med Kjeld. Men hun er nedslidt efter 10 år med rengøringsjob.

Kae har fået sin 22-årige søn Mark til Danmark, hvor han går på kokkeskole og kæmper med det danske sprog. Mong og John

Johns første kone begik selvmord. Da John havde hørt om andre dansk/thailandske par gik han til Sommai, der viste ham et billede af sin niece Mong - og John var solgt.

Han tog på tre ugers ferie i Thailand og Mong tog senere med til Danmark. Også Mong har en datter, der i dag bor i Aalborg.

John og Mong har katte, et blomstrende hjem og en have, hvor Thailand møder Danmark, og der er plads til både Gud og Buddha.

Mong arbejder på fabrik og sender penge hjem til familien i Thailand. I sin fritid laver hun mad til de syriske flygtninge på sprogskolen og sælger kartofler til naboerne på vejen i Thy. Basit og Frank

Mødte hinanden til en thai kultur aften, som Sommai holdt på den fabrik, hvor både hun og Frank arbejdede. Basit forlod en søn og en voldelig eksmand i Thailand for at flytte ind på Franks husmandssted, langt ude på landet i Nordjylland.

Basit knokler stadig på sit arbejde, og hjælper sin familie i Thailand. Hun har fået sin søn Samlee til Danmark.

I dag er parret flyttet fra hinanden og Basit har mødt en ny mand.

Ikke purunge

»Et særligt kendetegn ved thailandske migranter er, at 85-90 pct. af dem er kvinder. I andre migrantgrupper er kønsfordelingen fifty/fifty,« siger Sine Plambech.

Tilbage i 2007 indrykkede Kaes moster, Sommai Molbæk, der havde boet i Danmark i 15 år, en annonce i den lokale avis og efterlyste ’en god mand med orden i økonomien’ til sin niece. Kjeld var en af de mænd, der svarede. Da de to mødtes første gang, kunne de ikke tale ét ord sammen. Men begge var drevet af drømmen om kærlighed. Som Kae siger til sin veninde Basit:

»Jo længere tid, man er sammen, des større er sandsynligheden for at blive forelsket, ikke?«

Kae og Kjelds bryllup. Foto: Henrik Bohn Ibsen Vis mere Kae og Kjelds bryllup. Foto: Henrik Bohn Ibsen

Da de mødtes, var Kae 33 år, Kjeld var 38. Det passer med statistikken, for oftest er de thailandske kvinder i 30'erne, når de gifter sig med danske mænd i 40'erne. Mange af kvinderne har været gift før og har børn i Thailand. De kommer til Danmark i jagten på en ny (og bedre) mand.

Som Kaes søster, Mong siger:

»Du skal ikke være bange, de danske mænd behandler os bedre end de thailandske. De drikker ikke, tager ikke stoffer, og de slår os ikke.«

Der er både kvindekamp, kvindelist og masser af kærlighed i filmen. Som da Kae af veninderne i Thy skal lære de fire vigtigste sætninger på dansk:

»Du skal sige: ’God morgen’ og et kys på munden. ’God nat’ og et kys på munden. ’Smager det godt?’ og ’Jeg har hovedpine…’,« repeterer de.

Sine Plambech er ikke i tvivl om, at kvinderne kommer til Danmark af kærlighed. Men det er ikke kun kærligheden til en mand, der driver dem, men lige så meget kærligheden til deres børn derhjemme.

Et typisk kendetegn for kvinderne er, at de hurtigt finder arbejde og tjener deres egne penge.

»Dem, jeg har fulgt, kommer fra et af de fattigste områder i Nordøstthailand, Isaan. De kommer af kærlighed, men også for at arbejde - for at hjælpe deres familier derhjemme,« siger hun.

Kvinderne er flittige, finder arbejde kort efter det obligatoriske danskkursus, og ofte tager de jobs, andre ikke vil have.

Det kan gøre det svært at lære dansk.

I de 10 år Kae har været i Danmark, har hun gjort rent om aftenen. Foto: Henrik Bohn Ibsen Vis mere I de 10 år Kae har været i Danmark, har hun gjort rent om aftenen. Foto: Henrik Bohn Ibsen

»Kvinderne, vi har fulgt, gør rent om natten eller arbejder ved larmende maskiner. Generelt er de i job, hvor det kan være svært at blive integreret. Det er lettere at lære dansk, hvis man arbejder i dagtimerne og har adgang til snak i kantinen, fremfor natarbejde, hvor man går rundt alene,« siger Sine Plambech.

Fakta Thaier i Danmark Der bor 12.625 thailer i Danmark. 10.494 af dem er kvinder. Thaier udgør den 11. største gruppe af indvandrere.

Næst efter danske kvinder er thailandske kvinder den nationalitet danske mænd hyppigst gifter sig med.

I 2017 blev 183 thailandske kvinder og danske mænd, men siden 1999 har tallet været 253 årlige ægteskaber i snit.

60-65 pct. af ægteskaberne ender i skilsmisse.



Alder:

Aldersforskellen mellem thai kvinder og danske mænd er i gennemsnit 10 år.

Fra 1999 til 2017 var det hyppigst en 40-49-årig dansk mand og en 30-39-årig thailandsk kvinde, som giftede sig.



Børn:

Omkring 20 pct. af kvinderne søger om familiesammenføring med deres børn.

Fra 2006 til 2010 blev der hvert år familiesammenført omkring 150 thailandsk fødte børn. 43 pct af er børnene mellem 10 og 14 år, når de kommer til Danmark. 30,5 pct. er 5-9-årige. 15 pct. er 15-19-årige. Mens børn under fem år udgør 11,6 pct.

Kilde Hjertelandet og Sine Plambech

Næste generation

Ti år efter hun kom til Danmark, synes Kae stadig, at dansk er svært, men hun har fået sin søn Mark, der i dag er en voksen mand på 22 år, til landet. De fire hovedpersoner har alle søgt om at få deres børn til Danmark. Statistikken viser, at det gælder 20 pct. af alle thailandske kvinder, der har børn i hjemlandet. Hvert år kommer omkring 150 thailandskfødte børn hertil.

Kae er stadig sammen med Kjeld, men hendes arme og ryg er nedslidte efter mange år med fysisk arbejde. Nu er hendes bekymringer - og forhåbninger - rettet mod næste generation.

Sønnen Mark kæmper for at lære dansk og finde sine egne ben. Han er del af en migrantgruppe, der ofte bliver overset. De familiesammenførte thailandske børn kæmper en stille kamp for at finde sig til rette i en virkelighed, der udsprang af deres mødres drømme om et bedre liv.

»Kae har givet Mark ALT, hvad hun havde. Nu bliver hendes succes målt på, om han lykkes.«

Kjeld og Kae med deres drenge. Foto: Christian Vium Vis mere Kjeld og Kae med deres drenge. Foto: Christian Vium