Jeannette Ehlers og Maya Albana har været bedste veninder, siden de var unge. For fem år siden var de ved at miste hinanden, men det var ikke fordi, de var vokset fra hinanden eller var blevet uvenner.

»Vi var til fødselsdag hos en fælles veninde, som vi engang kaldte 'Jøden', hvor jeg, asiaten, holdt tale. Undervejs fortalte jeg en humoristisk anekdote om dengang, vi spillede i band sammen, og Jeannette spillede bas, fordi hun var neger og god til at holde rytmen,« fortæller Maya Albana.

Da talen var færdig, sagde Jeannette Ehlers alvorligt: ‘Jeg vil gerne have, at du holder op med at kalde mig dét’.

»Først troede jeg, det var for sjov. ‘Det har jeg jo kaldt dig de sidste 30 år’, tænkte jeg, men Jeannette var vred, og jeg blev forskrækket.«

Forandringen

Hun var overrasket, for det var netop en fælles oplevelse af at være anderledes, der bragte de to sammen i 80'ernes Odense, hvor ‘farvede mennesker ellers var bådflygtninge, grønthandlere og korpiger’.

»Vi havde et stort fællesskab i, at vi var anderledes end den gængse danske teenagerpige,« siger Maya Albana.

Fakta Maya Albana Født i 1973 i Odense.

Uddannet dokumentarfilminstruktør og har bl.a. instrueret filmene ‘Den anden prins’ (2017), ‘Mandefald’ (2017) og ‘Min smukke datter’ (2011).

Desuden redaktionschef på TV- produktioner bl.a. ‘Knæk Cancer’, ‘Gift ved første blik’, ‘Toppen af Poppen’ og ‘Vild med dans’.

Begge er vokset op med en dansk mor samt en far, der kom fra henholdsvis Malaysia og Trinidad. Men mens Maya Albana identificerede sig 100 pct. med andre fra den lille by Dalum, blev Jeannette Ehlers mere og mere optaget af den del af sin historie, der ikke er funderet i Danmark.

Især den del af historien, der begyndte for mere end 200 år siden, hvor Danmark indtog De Vestindiske Øer og tjente penge på sukkerrørsplantagerne. Jo mere hun satte sig ind i kolonihistorien og de forbrydelser, der dengang blev begået af den danske stat, des mere vred blev hun.

Det har gibbet i mig, når jeg hørte n-ordet brugt om mig. For jeg har altid fornemmet, at der lå en degradering i det Jeannette Ehlers

Det letteste for Maya Albana havde været at tage afstand fra det, hun ikke forstod.

»Jeg kunne have sagt: ‘Du er så vred, og jeg forstår dig ikke’. Men når man elsker et menneske, som jeg elsker Jeannette, har man ikke mulighed for at fravælge det.«

I stedet besluttede hun sig for at prøve at forstå, hvad der havde forandret hendes veninde og gjort hende så vred, at det kunne koste deres venskab.

I sin nye dokumentarfilm ‘Det sorte kapitel’, der kan streames på DR.dk fra 1. oktober, og som DRK viser den 3. oktober, forsøger Maya Albana at forstå både sin venindes forandring og hvordan, vi viderefører racisme gennem uvidenhed.

Jeannette Ehlers og Maya Albana på Toldboden, hvor Jeanette Ehlers har rejst en statuse til minde om slaverne i Dansk Vestindien. Foto: Claus Bech Vis mere Jeannette Ehlers og Maya Albana på Toldboden, hvor Jeanette Ehlers har rejst en statuse til minde om slaverne i Dansk Vestindien. Foto: Claus Bech

N-ordet

I 80'erne delte børnene negerboller ud i klassens time, og om aftenen faldt de i søvn til sangen om elefanten, der fik en niggerdreng som rangle.

»Når jeg læste Jørgen Clevin og så sorte mennesker fremstillet som kannibaler eller tegnet dæmonisk og inhumant, kunne jeg sagtens se, at jeg havde samme hudfarve som dem. Det prægede min selvforståelse. Jeg har selv været med til at eksperimentere med ordene, men der er ingen tvivl om, at det har gibbet i mig, helt fra jeg var lille, når jeg hørte n-ordet brugt om mig. For jeg har altid fornemmet, at der lå en degradering i det. Hvor asiat betegner et kontinent, betegner n-ordet en understatus. Det er et ord, der er opfundet for at kunne nedgøre nogle mennesker, så man kunne dominere dem,« siger hun.

Fakta Jeannette Ehlers Født 1973 i Holstebro.

Opvokset i Aarhus og Odense.

Uddannet billedekunstner fra Det Kongelige Danske Kunstakademi.

Fokuserer i sin kunst bl.a. på Danmarks fortid som kolonimagt og på hvordan det præger vores samtid.

Har bl.a. lavet statuen ‘I Am Queen Mary’ og modtog Kunstkritikerprisen 2015 for sin udstilling ’Say It Loud!’.

Som voksen rejste hun til Ghana og opdagede, hvor aktiv en rolle Danmark spillede i slavehandlen. I 1797 var der 32.213 danske slaver på De Vestindiske Øer.

»Det var ikke noget, jeg lærte om i skolen. Jeg vidste godt, at Danmark havde haft Dansk Vestindien, men det er en romantiseret historie, der fortælles om, hvor ærgerligt det var, at vi solgte øerne og det paradis, de udgjorde. Men det var ikke et paradis, det var et helvede.«

Jeannette Ehlers blev ‘slået fuldstændig ud af kurs’ af sine forfædres lidelseshistorie.

»Jeg tog det meget personligt. Både fordi det var Danmark - mit fædreland - der koloniserede, og fordi det var mine forfædre, det var gået ud over.«

Husk historien

I USA har historier fra slavetiden efterfølgende spillet en stor rolle i både film og litteratur, fordi der har været mennesker af kød og blod til at fortælle dem.

Det har der ikke herhjemme. Eksempelvis lød overskriften på en artikel i Berlingske Tidende fra den 31. Marts 1917:

‘I dag er et eventyrligt kapitel i Danmarks historie slut’.

»Vi har frit kunne skrive historien, som den passer os. Vi har kunnet fastholde fortællingen om de humane, oplyste og kærlige danskere,« siger Maya Albana, der sammen med Jeannette Ehlers nu fortæller historien om slaverne og om hvorfor, vi danskere kan være racister - uden at vide eller ville det.

»Tidligere troede jeg, at racisme handlede om fordomme. Men racisme er et produkt af et økonomisk system, som blev grundlagt, da Europa begyndte at kolonialisere verden. Det er et system, der retfærdiggør udnyttelse og undertrykkelse. Og det bor stadig i de magtstrukturer, vi lever under i dag. Helt konkret har pengene fra slavernes tvangsarbejde i kolonitiden bygget store dele af Frederiksstaden i København. Den økonomi, der kom ind i den periode, har skabt vores velstand og position i verden.«

Fakta I am Queen Mary Statuen er et mindesmærke over Danmarks kolonihistorie.

Lavet af Jeannette Ehlers og kunstneren La Vaughn Belle fra US Virgin Islands.

Den forestiller Mary Thomas en af oprørslederne under ‘Den store ildebrand i Frederiksted’ i 1878.

Statuen blev rejst den 31 marts 2018 i forbindelse med markeringen af 100-året for Danmarks salg af Dansk Vestindien.

Den står foran Vestindisk Pakhus på Toldboden i København.

I dag forstår hun, hvorfor veninden reagerede så voldsomt på den tale, hun holdt for fem år siden.

»Jeg er ikke altid enig med Jeannette, lige så vred eller har samme politiske overbevisning som hende. Men jeg tager ved lære af hendes tanker, og de forandrer også mig,« siger Maya Albana, der håber, at hendes film vil få alle os andre til også at nærme os dem, der mener noget andet end os selv, med samme nysgerrighed.

»Det handler om respekt.«

Hvis Maya Albana i dag skulle holde talen til deres fælles veninde, ville hun havde sagt:

»Jeannette og jeg var to unge kvinder, der spillede musik sammen.«