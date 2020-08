Når du skal planlægge ferie i det nye ferieår, som starter 1. september, er der især én ting, du skal være opmærksom på.

Hvis du vil være sikker på at kunne snitte græskar og samle kastanjer med børnene i den kommende efterårsferie, så er der en ting i den nye ferielov, du skal sørge for at have styr på.

For når den nye ferielov træder i kraft den 1. september, vil du fremover optjene din ferie løbende, så du også kan bruge den i løbet af året.

Har du fem årlige ferieuger, optjener du 2,08 feriedage ved udgangen af hver måned.

Det betyder, at du som udgangspunkt ikke kan nå at optjene nok feriedage til at kunne holde fri i efterårsferien, som i år ligger 12.-18. oktober.

- Hvis man ikke har fået overført feriedage fra det tidligere ferieår, så vil man opleve, at man ikke har optjent nok feriedage, siger Gabriel L.K. Martiny, der er advokat i WTC advokaterne.

Den nye lov er en fordel for de nyansatte, som nu ikke længere skal arbejde ferieåret ud, før de kan holde betalt ferie.

Vil du være sikker på en efterårsferie, skal du derfor hurtigst muligt tjekke, om du har nogle feriedage til gode, du kan trække med over. Feriedage, som du ikke bruger mellem den 1. maj og 31. august 2020, bliver automatisk overført.

Har du nogle planlagte dage liggende i slutningen af august, kan du eventuelt høre din chef, om du må få dem skubbet til efterårsferien i stedet.

Har du ingen dage til gode, er der en anden løsning. For med den nye ferielov bliver det muligt at bruge feriedage på forskud, hvis arbejdsgiveren går med til det.

- Men vær opmærksom på, at du kan komme til at mangle de tre dage fremadrettet, når du eksempelvis skal afholde din jule- eller påskeferie, siger Gabriel L.K. Martiny.

Det kan også være, dit arbejde holder lukket på bestemte dage, hvilket betyder, der kan vente nogle tvungne feriedage forude, du skal have for øje.

Vær desuden varsom med at bruge feriedage på forskud, hvis du har planer om at stoppe ved din arbejdsgiver, da du risikerer, at de bliver modregnet i din løn.

Er du i tvivl om, hvorvidt din efterårsferie er i fare, så se, om du kan lave en aftale med chefen.

- Det hjælper ofte, hvis du i god tid går i dialog med din arbejdsgiver om, hvad du har tænkt dig at holde af fri eksempelvis i det kommende halve år, siger Mads Kildegaard Larsen, der er chefkonsulent ved fagforeningen Djøf.

Hvis du har en sjette ferieuge eksempelvis gennem overenskomsten, som du er ved at tænke ind i dine ferieplaner, så vær opmærksom på, at der kan gælde forskellige regler for de fem lovbestemte uger og så den sjette uge.

- Det er ikke alle arbejdsgivere, der vil have bragt de to systemer i synk, siger Mads Kildegaard Larsen.

Men er du en del af en større virksomhed, vil der typisk være lavet en vejledning i din HR-afdeling, du kan få hjælp fra, så du ikke får planlagt ferien forkert.

