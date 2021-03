'Fjord FSTR' skulle lige til at sejle ind i Suezkanalen, da beskeden kom.

»Skib og mandskab har det fint, selv om de højst ufrivilligt er havnet midt i en historisk hændelse,« lyder det fra rederiet Fjord Line.

For selskabets nye katamaranfærgen er blevet fanget i den enorme kø, der er skabt omkring verdens måske vigtigste trafikåre, hvor det 400 meter lang containerskib 'Ever Given' har sat sig på tværs og blokerer for al passage.

Det noget mindre fartøj 'Fjord FSTR' – der 'kun' er 109 meter lang – er på vej mod Hirtshals, hvorfra det skal fragte danske og norske turister frem og tilbage mellem Kristiansand. Nu er den lange jomfrutur blevet brat afbrudt.

'Ever Given' kan tydeligt ses på satellitbilleder. Foto: EUROPEAN SPACE AGENCY Vis mere 'Ever Given' kan tydeligt ses på satellitbilleder. Foto: EUROPEAN SPACE AGENCY

»Status lige nu er ganske enkelt, at 'Fjord FSTR' er forankret uden for Suez og venter på, at proppen bliver løsnet,« oplyser kommunikationskonsulent Flemming Hofmann Tveitan fra Fjord Line torsdag formiddag:

Rederiets spritnye katamaranfærge forlod 7. marts Filippinerne, hvor det er blevet bygget på et skibsværft. Ombord er et mandskab på 11 personer fra Fjord Line, og de var egentlig forventet i Hirtshals omkring 1. april, men grund af den ekstremt sjældne og fastlåste situation i Suezkanalen er det nu uklart, hvornår ankomsten egentlig bliver.

»Vi håber, at 'Ever Given' er på ret køl senest søndag, for så vil det betyde en forsinkelse på 3-4 dage. Det vil dog ikke have nogen praktisk betydning, da der fortsat er store rejserestriktioner (pga. corona, red.) på transport mellem Danmark og Norge,« vurderer Flemming Hofmann Tveitan fra Fjord Line:

»Vi har hele tiden sagt, at den skulle være klar til sejle Kristiansand-Hirtshals fra 15. maj, og den tidsfrist klarer vi.«

'Fjord FSTR' på åbent hav. Foto: Austal Philippines Pty Vis mere 'Fjord FSTR' på åbent hav. Foto: Austal Philippines Pty

Der er i alt omkring 150 skibe i området, der venter på, at 'Ever Given' kommer fri, så der igen bliver fri passage gennem Suezkanalen. Slæbebåde skubber og trækker, mens gravkøer forsøger at grave skibet fri inde fra bredden. Endnu er der ingen meldinger om, hvor længe det vil vare.

Og det er ikke mindst containerskibe, der bruger Suezkanalen som vigtigt knudepunkt. 12 procent af verdens gods bliver hvert år fragtet herigennem, og derfor er mange almindelige forbrugsvarer, der nu står stille på skibene i området.

»Kig omkring dig. Alt, hvad dit øje kan falde på, har med stor sandsynlighed været sendt med en container fra Asien til Europa: Tøj, sko, møbler, tv, elektronik, gardiner, tapet, alt,« siger shippingeksperten Lars Jensen fra SeaIntelligence Consulting.

Det var tirsdag, at 'Ever Given' satte sig fast. Endnu vil forbrugere i Danmark og Europa ikke kunne mærke noget til proppen i Suezkanalen, men det kan hurtigt ske, hvis det ikke lykkes at få det enorme containerskib fri.

En slæbebåd maser med 'Ever Given'. Foto: HANDOUT Vis mere En slæbebåd maser med 'Ever Given'. Foto: HANDOUT

»Jo længere det varer, jo større er risikoen for, at vi får kæmpe flaskehalsproblemer. I første omgang i havnene, når skibene pludselig kommer allesammen på én gang, for der er trods alt grænser for, hvor mange skibe, man kan håndtere i selv de største havne som Rotterdam eller Hamburg,« siger Lars Jensen:

»Og når så containerne er læsset af, så står de jo dér, men der er jo ikke flere lastbiler af den grund til at fragte det hele videre ud til lagre, supermarkeder og butikker.«

I 2020 blev der ifølge det statsejede Suez Canal Authority sejlet 1,17 milliarder ton gods gennem Suezkanalen. Ritzau skriver, at ifølge Danske Rederier lå der onsdag 14 danskopererede skibe inden for 100 sømil af det grundstødte skib.

B.T. har torsdag formiddag kontaket Mærsk for at høre, hvor mange skibe det store danske rederi har i området: 'Pt.kommenterer vi ikke på situationen omkring Suezkanalen,' lyder det dog.