Budgettet lød på 15.459 passagerer. Der kom kun halvdelen.

Det vil være synd at sige, at folk er myldret til den nye færge 'Lilleøre', der er begyndt at sejle mellem Samsø og Aarhus.

Ifølge Aarhus Stiftstidende benyttede i alt 7.982 sig af færgen i den første hele måned i rutens levetid. Det var i juni.

Og ser man separat på tal for Samsø-beboere, er tallet endnu værre for Lilleøre, der kostede 41 millioner kroner.

Her var der budgetteret med i alt 6.057 rejsende i perioden, men i virkeligheden blev det kun til 1.680 rejser med øboere.

Direktøren for det kommunalt ejede Samsø Rederi, Carsten Kruse, er dog stadig optimistisk. Han mener, at folk 'lige skal lære færgen at kende'.

Og så gør han opmærksom på, at budgettet er lagt ud fra tal fra 2018.

»Coronaen har ændret verden siden, og først om nogle år kan vi bedømme tallene reelt. Det kræver tid med så meget, der er sket. Vi skal både lære at være sammen og rejse sammen,« siger Carsten Kruse til Aarhus Stiftstidende.

Lilleøres første tur var 4. maj, hvor hurtigfærgen forlod Sælvig Havn på Samsø og satte kursen mod Aarhus' centrum. Her havde 13 passagerer indløst billetten til afgangen kl. 06.30 om morgenen.

Turen tager en time, og på den bilfri færge er der plads til 300 passagerer og 74 cykler ombord. Lilleøre sejler alle ugens syv dage.