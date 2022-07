Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Hvis den danske økonomi var en bil, var den lige nu i gang med at lave en håndbremsevending med speederen i bund.

Sådan forklarer investeringsøkonom ved Nordnet Per Hansen.

Det gør han på baggrund af en dugfrisk og temmelig mørk prognose fra Den Internationale Valutafond (IMF), der skruer sine forventninger til den globale vækst markant ned.

»Det er naturligt, at det sker netop nu. Men man kan sige, at i stedet for at køre ligeud, så kommer bilen i spin,« forklarer Per Hansen videre.

Forventningerne til væksten i år skrues ned til 3,2 procent fra tidligere 3,6 procent. Og samtidig skrues forventningerne til 2023 helt ned til 2,9 procent.

Til sammenligning var væksten i 2021 på 6,1 procent.

»Det, der sker nu, er en kulmination på, hvad der er sket de sidste 8-10 år, hvor vi har haft mange år med høj vækst,« siger Per Hansen.

Han forklarer, at efter finanskrisen har speederen været helt i bund, hvilket blandt andet betød, at renterne blev negative, og der var perioder, hvor boligejere faktisk fik penge for at låne.

»Sammen med nedlukningerne under corona og en masse støtteordninger har det skabt et boom med høj beskæftigelse og en masse penge mellem hænderne,« siger investeringsøkonomen.

Han fortæller, at folk har siddet derhjemme og bestilt »fladskærme og brødristere.«

»Folk har haft for mange penge mellem hænderne. Og det nye er, at der skal bremses op. Nedbremsningen har været i gang i nu tre-fire måneder,« lyder det fra Per Hansen.

En nedbremsning de fleste danskere nok har kunnet mærke i form af prisstigningerne de seneste måneder.

»Når priserne stiger, stjæler det af danskernes købekraft. Samtidig stiger prisen på penge, altså renterne, og det vil sige, at dem, der har købt bolig, skal betale mere,« siger Per Hansen.

Ifølge ham ser vi næsten med garanti ind i en recession næste år, hvilket Den Internationale Valutafond også nævner i deres prognose.

Og det betyder, at flere bliver arbejdsløse, siger han:

»Selvom det lyder mærkeligt, er det ikke meget uheldigt, at vi kommer ind i, at økonomien skal afkøles. Selv hvis vi skulle få langt flere arbejdsløse, så kan dem, der mister deres arbejde have gode muligheder for at finde et andet arbejde, fordi så mange virksomheder mangler arbejdskraft,« siger investeringsøkonomen Per Hansen.