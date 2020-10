Den demokratiske mindretalsleder i det amerikanske Senat, Chuck Schumer, kalder udnævnelsen af Amy Coney Barrett som ny højesteretsdommer for 'en af de sorteste dage i USA's Senats historie'.

»I får aldrig jeres troværdighed tilbage, sagde Schumer i en tale i Senatet til Republikanerne efter valget, skriver Business Insider.

Amy Coney Barrett blev valgt med stemmerne 52-48, hvor kun én republikaner stemte sammen med Demokraterne mod hende i Senatet, hvor Demokraterne har flertal.

Barrett er en yderst konservativ dommer og er blevet valgt ind efter Ruth Bader Ginsbergs død som 87-årig i september. Med hende er seks af de ni højesteretsdommere konservative.

Demokraterne er nervøse for, at valget af Amy Coney Barrett kan være med til at rykke ved den lov, der sikrer kvinder fri abort.

Demokraterne har samtidig kritiseret Republikanerne for at forhaste afstemningen og få den lukket inden præsidentvalget.

I nyere tid er der ifølge Reuters aldrig blevet bekræftet en højesteretsdommer så tæt på et præsidentvalg i USA.

Højesteretsdommere i USA kan sidde på posten, lige så lang tid de ønsker.

Udnævnelsen har vakt harme flere steder blandt store amerikanske kendisser.

Skuespiller Mark Ruffalo mener, at systemet er forfejlet.

»Tre af højesteretsdommerne er svoret ind af præsidenter, der ikke havde absolut flertal ved præsidentvalget,« skriver han på Twitter.

Sanger Bette Midler peger på, at Amy Coney Barrett har været med i bestyrelsen på en skole, der diskriminerede LGBTQ-samfundet.

Barrett blev svoret ind natten til tirsdag dansk tid.

»Det er et privilegie at blive bedt om at tjene mit land i denne stilling, og jeg står beæret og ydmyg her i aften,« sagde den 48-årige Barrett efter edsaflæggelsen.