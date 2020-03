Endnu en dommer har selv brudt reglerne.

B.T. har allerede afdækket, at en landsretsdommer har tjent næsten en halv million kroner mere end tilladt på bijobs. Nu viser det sig, at en anden dommer siden 2014 har haft bijob uden at have søgt formelt om tilladelse.

Konkret drejer det sig om Ulrik Finn Jørgensen, der er dommer ved Retten i Lyngby.

Først 16. september sidste år ansøgte han Bibeskæftigelsesnævnet om tilladelse til at have det lønnede bijob, hvilket er reglen for dommere. En ansøgning, som Ulrik Finn Jørgensen skulle have sendt for fem år siden.

Sagen kort Ulrik Finn Jørgensen har i en årrække været dommer ved Retten i Lyngby. I 2014 får han lønnet bijob som formand for Tandskadeankenævnet. Ifølge reglerne skal dommere ansøge Bibeskæftigelsesnævnet om tilladelse til at have lønnede bijobs. Der går fem år, før Bibeskæftigelsesnævnet bliver gjort opmærksom på, at Ulrik Finn Jørgensen ikke har søgt om tilladelse til bijobbet. Det sker i en mail med kritiske spørgsmål sendt 10. september 2019 af en anden person. 16. september sender Ulrik Finn Jørgensen så en ansøgning om tilladelse til det bijob, som han altså har haft siden 2014. 17. september giver Bibeskæftigelsesnævnet Ulrik Finn Jørgensen tilladelse til bijobbet. B.T. har i år skrevet om dommernes bijobs. Antallet af dommere, der har ansøgt Bibeskæftigelsesnævnet om tilladelse til 'indtægtsgivende bibeskæftigelse' eller godkendelse af, at de kan udpeges til 'hverv som medlemmer af offentlige eller private råd', fremgår af denne oversigt: 2019: 53 2018: 32 2017: 40 2016: 39 2015: 32 2014: 38 2013: 39 2012: 30 2011: 48 2010: 83 Kilde: Bibeskæftigelsesnævnet

»Efter Bibeskæftigelsesnævnets opfattelse beror det på en fejl, at der ikke tidligere blev ansøgt om tilladelse til at varetage det pågældende hverv,« siger Christian Nikolaj Søberg, der er dommerfuldmægtig ved Højesteret.

Dommernes ansøgninger om tilladelse til at have bijobs er eksploderet.

I februar kom det frem, at 53 dommere sidste år søgte om tilladelse til at have bijobs. Det højeste antal i ni år.

Ulrik Finn Jørgensen tog telefonen, da B.T. ringede. På spørgsmålet om, hvordan han som dommer har tid til bijob, er svaret dette:

»Så skal du tale med de lønforhandlende myndigheder, om de vil betale for overarbejde. Det er klart, at hvis de ville det, så ville det da være lige så attraktivt som at have et bijob,« siger Ulrik Finn Jørgensen.

Han fortæller, at han trods de fem års forsinkelse fik godkendt ansøgningen om bijob som formand for Tandskadeankenævnet.

I dag har han i øvrigt yderligere to bijobs. Så samlet er det tre ekstra jobs.

Og det er ud over dommerjobbet ved Retten i Lyngby.

Stigningen i dommernes bijobs sker, samtidig med at ofre og kriminelles ventetid aldrig har været længere hos retten.

I første halvår af 2019 tog en domsmandssag i gennemsnit 153 dage at sagsbehandle hos landets byretter, og det er ny rekord.

Ligeledes er der på fem år sket en stigning på 42 procent i antallet af verserende sager hos landets byretter.

Voldsofferet Steen Johannsen har fået at vide, at Retten i Horsens har så travlt, at der ikke kan falde dom i sagen før efter sommerferien, selv om retten fik sagen fra politiet i efteråret sidste år.

Ofre og kriminelles ventetider i byretterne Efter sidste år at have fokus på ventetiden hos politiet, har B.T. i år sat fokus på sagsbehandlingstiden hos domstolene. 5. januar kunne B.T. bringe et notat fra Domstolsstyrelsen med titlen 'Sagsflow og sagsbehandlingstider ved domstolene'. Notatet viser de seneste fem års udvikling i den gennemsnitslige ventetid og antallet af verserende domsmandssager ved landets byretter: 1. halvår af 2019: 153 dage (7.423 sager) 2014: 114 dage (5.239 sager) Politikerne er lige nu ved at forhandle en nye fire-årig politiaftale. 23. februar kom det frem i B.T., at flertal fra både rød og blå fløj gerne vil have de hårdt pressede domstole til, at være med i forhandlingerne. Det er især for at gå flaskehals, hvis ventetiden falder hos politiet. TIP OS: Ved du noget om ofre for kriminalitets ventetid hos domstolene eller dommernes bijobs, så skriv til B.T. undersøgende journalist Thomas Nørmark Krog på tnkr@bt.dk

»Jeg synes virkelig, at myndighederne har efterladt mig i et næsten håbløst tomrum. Og det bekymrer mig, at så mange andre ofre åbenbart er i samme situation,« sagde han for nylig til B.T.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) sagde i februar, at han har 'en klar forventning om, at dommere selvfølgelig overholder reglerne for bijobs'.

Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup, kalder de nyeste oplysninger 'dybt bekymrende'.

»Det virker helt absurd, at stadig flere dommere bijobber, mens antallet af uafsluttede retssager hober sig op. Det er noget, justitsministeren straks burde få set på og ændret på. Og derfor vil jeg nu rejse sagen i Folketinget,« siger han.

Tilbage til samtalen med dommeren med nu tre bijobs.

Ulrik Finn Jørgensen, ser du nogen udfordringer i dine og andre dommeres mange bijobs, samtidig med at ofrenes ventetid har sat ny rekord?

»Bijobbet ligger ud over den normale arbejdstid, og det kan være udfordrende, hvis man har mange hobbyer eller en stor familie, men det går ikke ud over mit arbejde i retten,« siger han.

Hvad tænker du så om ofrene, der gerne vil have deres sager afgjort hurtigst muligt?

Hvordan synes du, det er mest rimeligt at gøre den rekordlange ventetid hos landets byretter mindre?

»Dem vil jeg ikke behandle i min fritid alligevel,« siger han og tilføjer:

»Jeg ville ikke løse flere sager i retten, hvis jeg ikke brugte min fritid på bijobs, men på at spille fodbold.«

Men hvis du behandlede flere sager i retten, så ville ventetiden vel falde?

»Jo, men det vil jeg ikke bruge min fritid på,« siger Ulrik Finn Jørgensen, der heller ikke vil ud med, hvor meget han helt præcis har tjent ekstra på sine bijobs.