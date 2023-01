Lyt til artiklen

Rigshospitalet har fået en midlertidig ledelse – en såkaldt interimsdirektion.

Det sker i kølvandet på, at den nytiltrådte direktør som noget af det første har valgt at skifte sine tidligere vicedirektør-kolleger Per Erik Jørgensen og Susanne Jørgensen ud.

Det skriver Sundhedspolitisk Tidsskrift på baggrund af en nyhed udsendt af Rigshospitalet.

Den 1. januar satte hjertelægen Rasmus Møgelvang sig for bordenden på Rigshospitalet som den nye direktør, efter han havde siddet i en stilling som vicedirektør.

Nu har han på én gang gjort den øverste ledelse af Rigshospitalet 'større og mindre', lyder det fra Rigshospitalet.

»Fra 17. januar samles centerdirektørkredsen og direktionen fra to ledelseslag til én fælles – midlertidig – direktion,« lyder det.

»Ændringerne sker i forlængelse af, at Rasmus Møgelvang tiltrådte som hospitalsdirektør 1. januar, og at de to hidtidige vicedirektører er fratrådt efter gensidig aftale med Region Hovedstaden.«

Ifølge Sundhedspolitisk Tidsskrift har Susanne Jørgensen på Rigshospitalets intranet dog skrevet, at »det kom som en overraskelse, at jeg ikke er tænkt ind som en del af den fremtidige ledelse på Rigshospitalet.«

I alt får den midlertidige direktion ni medlemmer.

Der er tale om Rasmus Møgelvang, de syv centerdirektører og Helen Bernt Andersen, som konstitueres som vicedirektør efter hidtidig at have været sundhedsfaglig direktionskonsulent samt formand for Kræftens Bekæmpelse.

»Med denne model rykker hospitalets øverste ledelse tættere sammen. Med de udfordringer, sundhedsvæsenet og dermed Rigshospitalet står over for, er der brug for, at vi som ledelse tager et fælles, strategisk ansvar for at lede det samlede hospital,« siger Rasmus Møgelvang.

Der er ikke sat en dato for, hvor længe den nye interimsdirektion skal fungere.