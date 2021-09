Under onsdagens retsmøde, hvor den svindeldømte Britta Nielsen skulle vidne i ankesagen mod sine tre børn, kom der flere opsigtsvækkende detaljer frem.

For selvom størstedelen af afhøringen omhandlede Britta Nielsens omfattende svindel samt hendes tre børns påståede kendskab hertil, fik hun også fortalt, hvordan hun i dag plejer sit nuværende bånd til sine børn og børnebørn.

»Jeg snakker jævnligt med min søn, men også jævnligt – ikke så jævnligt – med mine døtre. Den ældste taler jeg ikke så meget med, som jeg ville, men mere med mine mellemste,« fortalte Britta Nielsen i dag i Østre Landsret.

I forlængelse heraf sagde hun desuden, at det er sjældent, hun får besøg i fængslet. Og hertil kom så den opsigtsvækkende detalje så om, at hun i stedet kan 'gå på udgang' fra fængslet, hvilket betyder, at hun må forlade fængslets grund og bevæge sig ud i det offentlige rum.

På den måde kan Britta Nielsen besøge sine børn og børnebørn og 'få tilliden igen', som hun selv sagde under dagens retsmøde.

Udgangstypen, som Britta Nielsen kan benytte sig af, er dog, hvad der kaldes for ledsaget udgang, og derfor er hun altid under opsyn, når hun forlader fængslet. Under retsmødet afviste hun derfor også, at hun skulle have talt med sine børn om sagen.

»Det er ledsaget udgang, så vi har ikke snakket om tingene. Mine børnebørn er med, og de fylder meget. Der er nogle ting i de år, som er gået, som jeg gerne vil snakke om, men som gør meget ondt,« sagde Britta Nielsen og fortsatte:

»Mine børnebørn lider i forvejen rigeligt under, at deres mor, moster og onkel er i den her situation. Så vi har ikke snakket særlig meget om, hvorfor jeg har gjort, som jeg har gjort,« sagde hun.

Under dagens retsmøde var den 67-årige Britta Nielsen indkaldt som vidne i ankesagen mod sine tre børn, Jimmy Hayat, Jamilla Hayat og Samina Hayat.

De blev nemlig alle idømt fængselsstraffe tilbage i 2020 for groft hæleri, men det nægter børnene, og derfor ankede de sagen.

Der ventes at falde dom i næste uge.