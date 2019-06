Et par lækre fiskeøjne eller et godt stykke med yver fra en ko?

Får det din mund til at løbe i vand eller maven til at knurre?

Sandsynligvis ikke, men det er blandt andet sådan nogle retter, der venter de heldige gæster, som den 4. juli træder ind på en af de mest hypede danske restauranter i lang tid.

Der er tale om Restaurant Alchemist (2.0), som slår dørene op på Refshaleøen i København, og er man en af de heldige med en reservation, kan man se frem til 50 forskellige retter.

Og hvis du ganger det tal med 100, så finder du ud af, hvor mange der har skrevet sig i kø til den vilde madoplevelse.

»Da vi åbnede for bordbestilling, var der 17.000 mennesker, der havde bedt om at få en mail, og efter vi har afsat borde for de første tre måneder, har lidt over 5.000 skrevet sig på en ny venteliste med navn, nummer og det hele,« fortæller køkkenchefen Rasmus Munk.

Restauranten har fået en investering på næsten 100 millioner kroner fra rigmanden Lars Seier Christensen, men man skal ikke tage fejl; Rasmus Munk er hjernen bag det hele.

Han har brugt halvandet år på at gennemtænke og skabe en 50 retter stor menu, der skal »give 50 forskellige indtryk«.

Og det er altså alt fra fiskeøjne til koyver. Men der er også plads til politiske budskaber.

Eksempelvis er en af desserterne formet som en søhest, der har et såkaldt flydende køn. På den måde forsøger Restaurant Alchemist (2.0) at sætte fokus på kampen for LBGT-miljøet.

Og så er der også det, der ikke handler om maden.

På en normal aften er der nemlig en animator og fire skuespillere på restauranten, som laver en række »performances«.

Generelt bliver der taget hånd om gæsterne, der betaler 2.500 kroner for den store menu.

»Vi er cirka 40 ansatte på restauranten på en aften, hvor der også er 40 gæster. Det tæller både kokke, tjenere, skuespillere og så videre. Så vi har én mand ansat til hver gæst,« siger han.

Men som den store hovedperson står Rasmus Munk altså i rampelyset, og selvom han fik masser af rosende ord med på vejen, da han havde sin egen Restaurant Alchemist tilbage i 2017, så kan han da godt mærke, at sommerfuglene presser sig på i maven.

»Jeg er da nervøs. Det ville være løgn at sige andet. Nu har vi arbejdet på det så længe, men jeg ved heldigvis, at vi laver dejlig mad,« siger han.