I ugens løb er Dronning Magrethe 2. blevet fejret i anledningen af hendes 50-års jubilæum som regent og dronning af Danmark 14. januar.

Og søndag kan du for første gang få fingrene i billetter til en ny dansk musical, der dykker ned i Dronningens livsrejse og følger regentens 50 år på den danske trone.

Forestillingen har fået titlen MARGRETHE og kan opleves i Aarhus fra 29. august under Aarhus Festuge.

»Det har været en flerårig drøm for os at skabe en ny, national musical om vores enestående monarki. Med H. M. Dronningens imponerende 50-års regentjubilæum kunne der ikke være en bedre anledning til at skabe en forestilling om hendes exceptionelle liv og virke,« udtaler Mikkel Rønnow, der producerer musicalen, i en pressemeddelelse.

Forestillingen får en opsætning med i alt 24 skuespillere og sangere på scenen samt 18 musikere i orkestergraven.

Musicalen instrueres af Mads M. Nielsen, som de senere år har markeret sig som en af landets mest eftertragtede musicalinstruktører med forestillinger som Den Evige Ild, Vildheks, Tell Me on a Sunday, The Last 5 Years og Elf.

MARGRETHE er skrevet og komponeret af trioen Thomas Høg, Lasse Aagaard og Sune Svanekier, der sammen tidligere har skabt Skammerens Datter 1 og 2, Jordens Søjler, Vildheks og senest Den Evige Ild.

Musicalen kan også opleves i København og Odense.