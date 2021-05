Det var kun en andenpræmie, men en dansker blev fredag aften alligevel mangemillionær.

Her vandt en spiller fra Viborg lige over 17 millioner i Eurojackpot.

Efter seks uger uden vindere af den helt store gevinst havde præmiepuljen hobet sig op i det europæiske lottospil, men i denne uge røg proppen af.

Her scorede en enkelt spiller fra Tyskland den svimlende sum af 570 millioner kroner for at ramme de fem vindertal. Og når det regner på præsten …

»Det gode ved Eurojackpot er jo, at de store førstepræmiepuljer også medfører store andepræmiepuljer, som kan gøre mange spillere til vindere, og at en dansker i denne uge har vundet så flot en gevinst er helt fantastisk,« siger Pernille Mehl, direktør i Danske Lotteri Spil.

Der var foruden spilleren fra Viborg yderligere fire vindere af andenpræmiepuljen, og de får alle helt præcist 17.223.419 kroner.

I det hele taget har danskere taget godt for sig af Eurojackpot-millionerne i år. Da førstepræmiepuljen senest blev udløst i begyndelsen af april, røg lige over 310 millioner kroner til en mand i 40erne fra Roskilde.

Han ringede øjeblikkeligt til sin chef.

»Jeg sagde: 'Jeg har en dårlig og en god nyhed. Den dårlige er, at jeg siger op fra dags dato. Den anden er, at jeg har vundet ufattelig mange penge.' Han blev meget glad på mine vegne. Vi har været igennem en del sammen,« forklarede manden, der ønskede at være anonym.

I 2021 er 11 danskere nu blevet millionærer ved at spille Eurojackot, hvilket allerede er to mere end hele sidste år.

Også i forhold til præmiesummer har året allerede slået alle rekorder, selv om vi kun er sidst i maj. I år er lige over 473 Eurojackpot-millioner blevet udbetalt til danske spillere indtil videre – den tidligere rekord var cirka 100 millioner kroner lavere og blev sat i 2015.