Køb dem ikke.

Sådan lyder anbefalingen fra FDM, efter at to Dacia-biler er dumpet med et brag i den skrappe sikkerhedstest Euro NCAP. Her får de kun to stjerner ud af fem.

»At en ny bil ikke kan opnå mere end to stjerner, er både skuffende og ærgerligt. Vi havde en forventning om, at Renault, der står bag Dacia, ville overføre noget af den nye sikkerhedsteknologi fra Renault til Dacia, men det er desværre ikke tilfældet,« siger FDMs repræsentant i Euro NCAP, Søren W. Rasmussen:

»Dacia har valgt at placere sig i den lave ende af prisskalaen, men at de også har valgt at gå på kompromis med sikkerheden, er stærkt bekymrende. Med kun to Euro NCAP-stjerner er Dacia-bilerne på et niveau, hvor FDM ikke vil anbefale købet af dem.«

Det drejer sig om Dacia Sandero og Dacia Logan, hvoraf kun førstnævnte er tilgængelig på det danske marked.

Det var især bilernes sikkerhedsudstyr, der klarede sig dårligt i Euro NCAP-testen. Her bliver eksempelvis kollisionssikkerheden kaldet 'skuffende'.

'Blandt andet har de ikke en airbag mellem de to forreste sæder. Endelig savner begge biler nogle af de sikkerhedssystemer, der ellers for længst er blevet standard i andre biler. Den nødbremse, bilerne trods alt har, virker under middel,' lyder det fra bilejernes interesseorganisation FDM.

Der er også kritik af sikkerheden over for bløde trafikanter.

Der er indtil videre blevet testet 13 nye biler ved Euro NCAP i år, og de 11 af dem har fået de maksimale fem stjerner. Det er således kun Dacia-bilerne, der ligger og skraber bunden.

Ved seneste test blev der også topkarakterer til Skoda Enyaq og VW ID.4.