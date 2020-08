Danske Regioner, Sundhed.dk og Sundheds- og Ældreministeriet lancerede onsdag en ny visning af covid-19 prøvesvar, der skal gøre det lettere at finde og forstå prøvesvaret.

Men på grund af overbelastning af systemet, virker det lige nu ikke.

»Det er kommet bag på os, hvor mange der logger ind for at få svar på deres prøver,« siger Eva Tolstrup Ziegler, kommunikationschef hos sundhed.dk.

Den nye tjeneste under sundhed.dk skulle ellers gøre det lettere f.eks. at tjekke ens barns prøvesvar, hvor de hidtil har skulle ringe til egen læge.

Men det er altså den nye covidprøve-svar-løsning, der lige nu er nede.

Selve siden sundhed.dk fungerer dog stadig, så man kan stadig finde ens eget prøvesvar under fanen 'laboratoriesvar', når man logger ind med Nem-ID.

Sundhed.dk oplyser dog, at de lige nu arbejder på højtryk for at få den nye tjeneste, der skal gøre det endnu lettere at få svar, til at virke igen.

Der er lige nu ikke sat nærmere tidpunkt på, hvornår tjenesten er oppe at køre igen.