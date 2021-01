Den nye variant af coronavirus, som dukkede op i det sydlige England i december, og som allerede har spredt sig til Danmark og flere andre lande, er væsentlig mere smitsom end den gængse variant.

Britiske forskere har fastslået, at den nye variant N501Y er hele 56 procent mere smitsom end den gængse coronavirus.

Det får nu danske forskere til at advare om, at smittetrykket kan eskalere i Danmark, skriver Berlingske.

»Den kommer til at påvirke alles liv den næste tid,« skrev Michael Bang Petersen, professor på Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet, onsdag på Twitter, efter Berlingske havde omtalt den nye britiske forskning.

(ARKIV) Læge iført værnemidler i podetelt på Rigshospitalet.

Tre uger efter at N501Y blev opdaget i England, er 46 danskere konstateret smittet. Men mørketallet ligger sandsynligvis over 300, vurderer Statens Serum Institut.

Og der er en reel risiko for, at den nye meget smitsomme coronavariant bider sig fast i Danmark, og det kan få smittetrykket til at stige, siger Eskild Petersen, adjungeret professor ved Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet.

»Hvis alle danske coronasmittede havde den nye variant, så kunne vi forvente et kontakttal på 1,8 i stedet for 1,2 (at 10 personer smitter 18 i stedet for 12, red.). Det vil udfordre vores forsøg på at begrænse smittespredningen og kræve en kraftigere nedlukning af samfundet,« siger han til Berlingske.

»Alle smittede danskere vil naturligvis ikke være smittet med den nye variant med det samme, men den vil efterhånden udkonkurrere den gamle variant, fordi den er mere smitsom.«

(ARKIV) Læge ifører sig værnemidler og demonstrerer en podning i det nye podetelt på Rigshospitalet i København, torsdag den 2. april 2020.

Hvis N501Y bider sig fast i Danmark, skal danskerne ikke forvente, at der bliver slækket på restriktionerne i januar, vurderer Michael Bang Petersen.

Der er dog heldigvis også lidt lys i coronamørket.

Der er nemlig ikke noget, der tyder på, at coronavaccinerne ikke virker på N501Y.

Og der er heller ikke noget, der tyder på, at den nye coronavariant medfører mere alvorlige sygdomsforløb end den gængse variant.