Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

BA.2.75.2. Den kombination af bogstaver og tal bliver for tiden diskuteret rundt omkring i verden.

For de dækker over en ny coronavariant, der kan vise sig at være bekymrende. For ikke at sige meget bekymrende.

Det skriver TV 2.

Varianten – hvis oprindelige ophav kan spores tilbage til den BA.2-mutation, der hærgede herhjemme i vinter – ser nemlig ud til at være særdeles god til at kunne undslippe antistoffer fra både tidligere infektion og vaccination.

En af dem, der har set nærmere på varianten, er den svenske professor Ben Murrell ved Karolinska Institut i Stockholm, skriver TV 2.

I forbindelse med udgivelsen af et nyt studie af varianten, som han selv har været med til at forfatte, skrev han i sidste uge flere opslag på sin Twitter-profil om sagen:

»BA.2.75.2 udviser mere ekstrem antistofflugt end nogen variant, vi hidtil har set,« skrev han blandt andet.

Han henviser derudover til, at en af hans forskerkolleger tidligere har omtalt BA.2.75-varianten – som BA.2.75.2 er en subvariant af – som en 'scariant'. En 'skræmmende variant'.

»Dette kan vise sig at være korrekt, men BA.2.75's datter, BA.2.75.2, med blot tre yderligere mutationer, er oprigtigt skræmmende,« skriver Ben Murrell videre.

Det hører dog med til historien, at studiet af den nye variant endnu ikke er blevet bedømt af fagfæller, og der er fortsat mange ubekendte.

Blandt andet vides endnu ikke, hvor alvorlig sygdom den kan føre med sig.

SSI oplyser TV 2, at der de seneste uger er fundet ganske få tilfælde af varianten herhjemme.