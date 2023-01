Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

BQ.1.1.

Det er navnet på den coronavariant, som lige nu driver smitten frem. BQ.1.1. er en af flere undervarianter af omikron.

»Det er den og en række andre undervarianter (eksempelvis B. Q. 1.1.20, red.), der er med til at drive smitten, fordi de smitter bedre,« siger faglig direktør i Statens Serum Institut (SSI), Søren Alexandersen, til TV 2.

BQ.1.1. og beslægtede undervarianter er i stand til at smitte både vaccinerede og tidligere smittede personer.

Det skyldes, at BQ.1.1. har nogle særlige mutationer på de dele af virus, som vaccinerne er rettet mod.

De seneste uger er BQ.1.1 begyndt at fylde mere og mere i smittebilledet, og varianten udgør nu 49 procent af de undersøgte prøver.

Den nye variant har ifølge professor i eksperimentel virologi ved Københavns Universitet Allan Randrup Thomsen især betydning for den ældste del af befolkningen, selvom en stor del af dem har taget imod en boostervaccination.

Forklaringen er, at ældre i forvejen har en dårligere respons på vaccinerne end den yngre del af befolkningen. Allan Randrup Thomsen understreger dog over for TV 2, at vaccinerne trods den drilske BQ. 1.1.-variant giver en vis beskyttelse.

Der er ifølge den faglige direktør fra SSI, Søren Alexandersen, ikke noget, der tyder på, at BQ.1.1. giver mere alvorlig sygdom eller større risiko for indlæggelse end tidligere omikronvarianter.