Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den lurer derude i horisonten. BA.5.

Den nye mere smitsomme omikronvariant er ved at få fat herhjemme, og i flere andre lande har den allerede fået smittetallene til at stige.

Det er ikke mindst tilfældet i eksempelvis Portugal, hvor BA.5 allerede står for næsten alle nye coronasmittetilfælde, og her tales der om, at en ny bølge så småt er i gang med voldsomme stigninger i antallet af smittede.

Også i Schweiz og Tyskland sker der noget lige nu.

Så hvad kan vi forvente i Danmark?

Her er Christian Wejse, speciallæge i infektionssygdomme og lektor i global sundhed på Aarhus Universitet, positiv – på den gode måde.

»Generelt har vi set et faldende antal smittede i en meget lang periode, og det kan godt være, at der kommer en lille stigning, simpelthen fordi det er en mere smitsom virus, men generelt tror jeg ikke, at det kommer til at få den store betydning i dansk kontekst,« siger han.

En sammenligning med situationen i Portugal falder på et punkt på betragtelig vis ud til dansk fordel, mener Christian Wejse.

Bekymrer du dig over nye coronavarianter?

»I Portugal var de nedlukkede i meget længere tid end i Danmark. Vi lukkede så at sige op på toppen af omikron, og det fik den konsekvens, at langt hovedparten af alle danskere blev smittet med omikron,« siger han:

»Det blev de ikke i samme grad i Portugal, og derfor har de flere, der er modtagelige.«

På samme vis mener Christian Wejse, at mange lande i den kommende tid vil blive forskelligt ramt alt afhængig af deres respektive historik i forhold til tidligere varianter.

Han er i et dansk perspektiv også stadig fortrøstningsfuld i forhold til, at så mange danskere er færdigvaccinerede, hvilket stadig ser ud til at have stor effekt i forhold til et eventuelt sygdomsforløb.

Christian Wejse. Vis mere Christian Wejse.

Han regner højst med lidt flere »forkølelser« hen over sommeren.

»Der florerer jo i forvejen fire-fem coronavirusser, som vi allesammen mere eller mindre får en eller to gange om året, men det betyder jo ikke så meget, fordi vi ikke bliver så syge af det,« siger Christian Wejse.

Så mulige scenarier med nedlukninger eller strammede restriktioner er ikke noget, der skal give koldsved hen over sommeren?

»Nej, det har jeg svært ved at forestille mig skulle komme på tale. Begrundelsen skulle jo være, at rigtig mange i så fald skulle blive alvorlig syge, og hospitaler skulle blive belastet. Det kan jeg slet ikke se, at BA.5 kan komme af sted med,« siger Christian Wejse.

Nogenlunde det samme lyder indtil videre fra SSI, der dog følger situationen »tæt«, fordi BA.5 fra uge 17 til 20 ugentligt steg med gennemsnitligt 135 procent. For en anden ny variant, BA.2.12.1, var stigningen på 52 procent om ugen.

»Begge varianter har i flere andre lande været forbundet med smittestigninger på grund af deres spredningsfordel. Men her ses det samme mønster som for de oprindelige omikronvarianter, at smittestigningerne ikke har ført til indlæggelser i samme grad, som vi så med for eksempel deltavarianten. Vi ser også langt størstedelen af tilfældene blandt personer, der ikke tidligere har været smittet,« har SSIs faglige direktør, Tyra Grove Krause, netop udtalt.