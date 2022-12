Lyt til artiklen

Det går den forkerte vej med coronatallene.

Og en ny variant af coronavirus er ved gøre sit indtog i Danmark. Den nye variant er blevet døbt BQ. 1.1.

Det skriver Jyllands-Posten.

BQ. 1.1. udgør i øjeblikket omkring hver tredje positive coronaprøve. I uge 46 blev der registreret 766 smittetilfælde med BQ. 1.1. ud af 2.460 smittetilfælde. Det har fået Allan Randrup Thomsen, professor i virologi ved Københavns Universitet, til at løfte øjenbrynene.

»Det er endnu en af de såkaldte escape-varianter, som på en eller anden måde udfordrer vores eksisterende immunitet,« siger Allan Randrup Thomsen.

Men Allan Randrup Thomsen vurderer ikke, at man skal være bekymret for den nye variant, men der er god grund til at følge udviklingen.

Statens Serum Institut har ikke set tegn på, at undervarianterne er forbundet med mere alvorlig sygdom.

Men Statens Serum Institut har dog noteret sig, at BQ. 1.1. er mere smitsom end andre coronavarianter.