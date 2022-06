Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Sommerferien er skudt i gang, og i den forbindelse lurer en ny coronabølge lige om hjørnet.

Sådan lyder meldingen hvert fald fra verdenssundhedsorganisationen WHO.

Meldingen kommer efter, at WHO har registreret en tredobling i antallet af nye smittetilfælde den seneste måned.

»I takt med at lande over hele Europa har lempet deres coronarestriktioner fra tidligere, vil virusset sprede sig og nå høje niveauer hen over sommeren,« siger WHO-chef Hans Kluge.

Coronaregler på danskernes favoritrejsemål Frankrig Som færdigvaccineret kan du indrejse med gyldigt coronapas.

Hvis du er over 18 år og har fået 2. vaccination med vaccinerne Pfizer, Moderna, AstraZeneca eller 1. vaccination med Johnson & Johnson for mere end ni måneder siden (270 dage), skal du fremvise bevis for revaccination med RNA-vaccine for at blive betragtet som færdigvaccineret.

Rejsende, som er tidligere smittede, anses som immune i seks måneder efter konstateret smitte og er undtaget krav om test ved indrejse.

Hvis du ikke er færdigvaccineret og ikke er tidligere smittet, skal du ved indrejse fremvise en negativ pcr-test, der er højst 72 timer gammel, eller en negativ antigentest, der er højst 48 timer gammel.

Ingen af de ovenstående regler gælder børn under 12 år.

Hvis du indrejser med fly til Frankrig, skal du udfylde den europæiske Travel Locator-formular. Spanien Har ophævet alle indrejserestriktioner for rejsende fra Danmark. Der kræves således hverken coronapas eller indrejseformular ved indrejse til Spanien, uanset om indrejse sker med fly, skib eller bil.

Som udgangspunkt er det kun obligatorisk at bære mundbind i Spanien i forbindelse med besøg på hospitaler, apoteker, plejehjem samt i offentlig transport.

Italien Der ingen indrejserestriktioner eller krav om fremvisning af coronapas ved indrejse til Italien.

Der er krav om at bære mundbind af typen FFP2, når man anvender kollektive transportmidler. Kravet gælder frem til 30. september. Grækenland Der er ingen restriktioner for indrejse til Grækenland.

Mundbind er påkrævet i offentlig transport uden nummererede pladser (for eksempel i busser, metro, sporvogn og taxi), på færger, i apoteker samt på hospitaler, plejehjem og lignende.

Det anbefales stadig, at man bærer maske, hvor mange mennesker er samlet.

Børn under fire år er undtaget fra at bære mundbind. Portugal Der er ingen indrejserestriktioner for færdigvaccinerede (2. stik med gyldighed i 270 dage eller boosterstik uden defineret gyldighedsperiode). Der er heller ikke indrejserestriktioner for personer med immunitetspas, som viser, at man har været tidligere smittet (efter udstedelse på 11. dagen og op til 180 dage).

Hvis man ikke er vaccineret eller har immunitetspas, skal negativ test fremvises (antigentest 24 timer før afrejse eller pcr-test 72 timer før afrejse).

Børn under 12 år er ikke omfattet af disse regler.

Adgang til restauranter, barer, diskoteker, kultur- og sportsbegivenheder kan kræve fremvisning af enten coronapas, immunitetspas eller negativ test. Tyskland Samtlige test- og dokumentationskrav for rejsende til Tyskland er frafaldet pr. 1. juni 2022.

Men spørger man Allan Randrup Thomsen, der er professor og virolog ved Københavns Universitet, så bør vi i Danmark ikke være alt for bekymret.

»Det er klart, at ser man klassisk på det, så er der alle betingelser for, at der kan ske en spredning, når vi går ind i sommerperioden, hvor folk rejser,« fortæller han og fortsætter:

»Men intet peger i retning af, at vi har noget farligt i vente.«

Dog slår han fast, at det er sagt under forudsætningen af de varianter, vi har i øjeblikket.

Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel virologi ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Foto: Emil Helms Vis mere Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel virologi ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Foto: Emil Helms

»Alt kan ændres, hvis der komme nye varianter,« fortæller han.

»Så medmindre der sker en import af en ny variant, så ser jeg ikke, det er realistisk med den strategi, vi har valgt herhjemme.«

Han understreger dog, at vi skal forvente, der kommer nogle udsving i efterdønningerne på Roskilde Festival og større arrangementer som Folkemødet og Tour de France.

»Men hvor meget de vil bide sig fast, er meget svært at sige. Vi er i det varme halvår og alt andet lige så har den nuværende BA5 ikke effekt nok til at lukke landet helt ned.«

Vi har dog opbygget en god immunitet i befolkningen i forhold til andre lande.

»Vi identificerer, hvem risikogrupperne er, dem vaccinerer vi og passer på. Vi andre skal så vidt muligt leve et normalt liv.«

»Men det er klart, det er et problem, hvis man har en dårligt vaccineret befolkning, og derfor kan sommerbølgen også variere rundt omkring i verden.«

Han råder dog danskerne til at være opmærksom på forholdsreglerne i de lande, man rejser til, da der er forskel på, hvordan de enkelte lande håndterer det.

I de 53 europæiske lande bliver der i øjeblikket målt lige under en halv million daglige smittetilfælde ifølge WHO's tal.