En ny coronabølge er ved at rulle ind over Danmark og flere europæiske lande.

Det er den nye smitsomme variant BA. 5, der vinder frem i hastigt tempo, viser nye tal fra SSI.

Selvom varianten kan give influenzalignende symptomer, og nu udgør hele 59 procent af smittetilfældene i Danmark, skal danskerne dog ikke frygte, at sommerferien er i fare.

Hverken hvis man holder ferien under drivende skyer i Danmark eller under varmere himmelstrøg som Spanien, Italien, Grækenland eller Frankrig.

Der er forskellige indrejseregler og restriktioner på danskernes yndlingsrejsemål. Foto: Clara Margais Vis mere Der er forskellige indrejseregler og restriktioner på danskernes yndlingsrejsemål. Foto: Clara Margais

Sådan lyder vurderingen fra virolog og professor ved Københavns Universitet Allan Randrup Thomsen.

»Smitten er stigende herhjemme og i lande som Tyskland og Portugal. Vi får en bølge i løbet af den næste måneds tid. Men jeg ser ikke for mig, at der kommer rejserestriktioner for danskere, der rejser rundt i Europa i sommer. Så på den måde behøver man ikke bekymre sig om sin ferie,« siger han.

Man skal dog være opmærksom på, at der er forskel på indrejsereglerne og lokale restriktioner på danskernes foretrukne feriemål.

Hvis man skal til Spanien, kan man bare pakke kufferten og suse af sted uden coronapas. Man skal bare have et mundbind med i kufferten, hvis man får brug for at tage offentligt transport eller gå på apoteket under ferien.

Coronaregler på danskernes favoritrejsemål Frankrig Som færdigvaccineret kan du indrejse med gyldigt coronapas.

Hvis du er over 18 år og har fået 2. vaccination med vaccinerne Pfizer, Moderna, AstraZeneca eller 1. vaccination med Johnson & Johnson for mere end ni måneder siden (270 dage), skal du fremvise bevis for revaccination med RNA-vaccine for at blive betragtet som færdigvaccineret.

Rejsende, som er tidligere smittede, anses som immune i seks måneder efter konstateret smitte og er undtaget krav om test ved indrejse.

Hvis du ikke er færdigvaccineret og ikke er tidligere smittet, skal du ved indrejse fremvise en negativ pcr-test, der er højst 72 timer gammel, eller en negativ antigentest, der er højst 48 timer gammel.

Ingen af de ovenstående regler gælder børn under 12 år.

Hvis du indrejser med fly til Frankrig, skal du udfylde den europæiske Travel Locator-formular. Spanien Har ophævet alle indrejserestriktioner for rejsende fra Danmark. Der kræves således hverken coronapas eller indrejseformular ved indrejse til Spanien, uanset om indrejse sker med fly, skib eller bil.

Som udgangspunkt er det kun obligatorisk at bære mundbind i Spanien i forbindelse med besøg på hospitaler, apoteker, plejehjem samt i offentlig transport.

Italien Der ingen indrejserestriktioner eller krav om fremvisning af coronapas ved indrejse til Italien.

Der er krav om at bære mundbind af typen FFP2, når man anvender kollektive transportmidler. Kravet gælder frem til 30. september. Grækenland Der er ingen restriktioner for indrejse til Grækenland.

Mundbind er påkrævet i offentlig transport uden nummererede pladser (for eksempel i busser, metro, sporvogn og taxi), på færger, i apoteker samt på hospitaler, plejehjem og lignende.

Det anbefales stadig, at man bærer maske, hvor mange mennesker er samlet.

Børn under fire år er undtaget fra at bære mundbind. Portugal Der er ingen indrejserestriktioner for færdigvaccinerede (2. stik med gyldighed i 270 dage eller boosterstik uden defineret gyldighedsperiode). Der er heller ikke indrejserestriktioner for personer med immunitetspas, som viser, at man har været tidligere smittet (efter udstedelse på 11. dagen og op til 180 dage).

Hvis man ikke er vaccineret eller har immunitetspas, skal negativ test fremvises (antigentest 24 timer før afrejse eller pcr-test 72 timer før afrejse).

Børn under 12 år er ikke omfattet af disse regler.

Adgang til restauranter, barer, diskoteker, kultur- og sportsbegivenheder kan kræve fremvisning af enten coronapas, immunitetspas eller negativ test. Tyskland Samtlige test- og dokumentationskrav for rejsende til Tyskland er frafaldet pr. 1. juni 2022.

Anderledes ser det ud i Frankrig. Her kan danskere kun indrejse med gyldigt coronapas, immunitetscertifikat eller negativ test, og rejser man med fly til Frankrig, skal man også udfylde den såkaldte Travel Locater-Formular.

De forskellige regler er ikke nødvendigvis udtryk for smitteudbredelsen i de forskellige lande. De er snarere udtryk for forskellige politiske tilgange til coronaen, lyder det fra Allan Randrup Thomsen.

Kontakttallet i Danmark er tirsdag beregnet til 1,1. Det betyder, at coronaen er i vækst, og at 10 smittede bringer smitten videre til 11 andre.

Sundhedsminister Magnus Heunicke skriver på Twitter, at der både ses en stigning i antallet af nye tilfælde og positivprocenten. Også i spildevandsovervågningen kan der ses øget smitte.

Magnus Heunicke gør det dog klart, at niveauet er relativt lavt sammenlignet med tidligere på året, og han har for nylig slået fast, at 'det overhovedet ikke er på tale’ med restriktioner over sommeren.

Danskere, der holder ferien herhjemme, skal altså ikke frygte, at der bliver pludselig bliver indført krav om mundbind i offentlig transport, forsamlingsforbud eller andre restriktioner i det danske sommerland.

»Det vil kræve, at corona bliver karakteriseret som en samfundskritisk sygdom, og det er der ingen tegn på, at den her BA. 5-bølge vil resultere i,« siger Allan Randrup Thomsen.

Han gør det imidlertid klart, at man gør sig selv og ikke mindst sine omgivelser en stor tjeneste ved at blive hjemme, hvis man føler sig sløj:

»Man skal ikke lade sig teste, medmindre man er i en risikogruppe og kan have brug for behandling. Men man skal selvfølgelig ikke tage på arbejde, hvis man føler sig syg. Man vinder måske en arbejdsdag for sig selv, men ender med at sende 20 kolleger hjem. Man skal først gå på arbejde, når man er symptomfri.«

Mens sommeren trods stigende smitte ser lys ud, er billedet mere tåget, når vi kigger ind i efteråret og vinteren.

Til den tid kan en ny og mere sygdomsfremkaldende variant været dukket op, og risikoen for udbredt smitte vil under alle omstændigheder stige, i takt med at temperaturen falder, og vi rykker indendørs, betoner Allan Randrup Thomsen.