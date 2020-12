Statens Serum Institut arbejder på højtryk for at finde ud af, hvor mange danskere der er smittet med den britiske variant af covid-19.

Medarbejdere, der ellers skulle være gået på juleferie, er blevet kaldt tilbage på arbejde for at gennemgå prøver fra danskere, der er testet positive. Det oplyser Statens Serum Institut til B.T.

»Det første, vi er i gang med, er at finde ud af, om der er flere smittede med den her variant. Derfor har vi bedt medarbejdere om at komme på arbejde i julen, hvor det ellers var planen at drosle lidt ned,« siger en pressetalsmand fra seruminstituttet.

Er du smittet med den britiske variant af covid-19?

I Danmark er ni personer foreløbigt konstateret smittet med den nye britiske variant, der er 70 procent mere smitsom end den almindelige covid-19.

Der er tale om syv kvinder og to mænd i alderen 2-61 år. Seks af de danske smittede bor i Storkøbenhavn, mens de tre andre bor i Nordjylland. Nogle af de smittede er angiveligt i familie med hinanden, men B.T. har ikke kunnet få svar på, om det gælder resten af de smittede.

De ni danske tilfælde af den britiske variant er blevet påvist mellem 14. november og 3. december, og sundhedsmyndighederne undersøger nu, hvordan smitten kan have bevæget sig mellem de ramte personer.

Den britiske virusstamme er konstateret hos de smittede ved hjælp af såkaldt sekventering, hvor man undersøger virussets dna.

Danmark har kapacitet til at sekventere op til 5.000 positive coronaprøver om dagen, hvilket med det nuværende antal smittede betyder, at et sted mellem 10 og 15 procent af de positive prøver undersøges for den britiske variant.

Det er ved hjælp af denne sekventering, at de ni danske tilfælde er påvist, men der kan sagtens være flere danskere med den britiske variant, vurderer Jørgen Eskild Petersen, der er adjungeret professor på afdelingen for klinisk medicin på Aarhus Universitet.

»I og med at man ikke sekventerer alle de smittede, kan der sagtens være flere tilfælde blandt de 85-90 procent, der ikke bliver sekventeret. Vi har tilladt rejser til og fra England i en rum tid, så der kan sagtens være flere tilfælde,« siger han.

At Danmark har en høj kapacitet til sekventering, er både godt og skidt.

Godt, fordi myndighederne hurtigere kan finde ud af, hvor mange danskere der er smittet med den britiske variant af covid-19.

Skidt, fordi Danmark nu er placeret på verdenskortet over lande med udbrud af den britiske variant, hvilket har fået Israel og Tyrkiet til at lukke for rejser fra Danmark.

Godt, fordi det inden for en overskuelig tid vil være muligt at fastslå, om den britiske variant har spredt sig i Danmark, eller om den er uddød, sådan som det er sket med andre varianter af covid-19, heriblandt den meget omtalte cluster-5 fra mink.

Skidt for de medarbejdere, der nu skal sekventere positive coronaprøver i stedet for at nynne julesange og gå rundt om træet med to meters afstand.