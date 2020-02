Sundhedsministeriet starter forfra med proces med at udvælge patientgrupper efter kritik i anonymt brev.

Direktøren på Nationalt Genom Center (NGC), Bettina Lundgren, beskyldes i et brev for at forsøge at favorisere sin mand i et milliarddyrt projekt.

Brevet er underskrevet af flere faglige eksperter anonymt og sendt til Sundhedsministeriet, som centeret hører under.

Det fremgår af en aktindsigt, som Berlingske har fået.

Lundgren beskyldes i brevet for at favorisere sin egen ægtefælle, en professor på Rigshospitalet, i processen med at udvælge de patientgrupper, som skal indgå i et genprojekt.

Ifølge brevet har det vakt "betydelig overraskelse" og ligefrem "vrede" blandt medlemmer af gruppen.

De mener, at der har været en "politisering og nepotistisk tilgang".

Det kan ifølge de anonyme eksperter reducere det faglige engagement betydeligt og "medføre, at patienterne i Danmark ikke får den ellers forventede gevinst af udviklingen af den personlige medicin".

Brevet får nu bestyrelsen bag centret med departementschefen i sundhedsministeriet, Per Okkels, som formand til at reagere.

- Vi i bestyrelsen for den nationale strategi for personlig medicin har haft en drøftelse af, hvordan vi bedst kan tilrettelægge udvælgelsesprocessen, så den ikke giver anledning til kritik.

- Vi har på den baggrund besluttet, at processen for udvælgelse af patientgrupper nu går om og tilrettelægges på en ny måde, siger Per Okkels blandt andet til Berlingske.

Genprojektet på det nyetableret NGC består i en udførelse af 60.000 omfattende genetiske analyser af danske patienter.

Analyserne skal blandt andet bruges til at målrette sygdomsbehandling.

Det er ikke lykkedes Berlingske at få et interview med Bettina Lundgren.

