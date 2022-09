Lyt til artiklen

Der er mange gode grunde til at droppe statussen som sofakartoffel og i stedet leve en aktiv livsstil.

Og nu viser en ny undersøgelse, som er udgivet i British Journal of Sports Medicine, at en aktiv livsstil også kan spille en vigtig rolle i kampen brystkræft.

Det skriver Sky News.

Undersøgelsen mener således, at der er »stærke beviser« for, at en mere aktiv livsstil og færre stillesiddende timer mindsker risikoen for brystkræft. Resultaterne fortæller, at et liv med moderat aktivitet giver omkring 40 procent lavere risiko for brystkræft.

Kraftig aktivitet – som i undersøgelsen betyder tre eller flere dage om ugen – giver en tilsvarende reduceret risiko for brystkræft.

Et mere stillesiddende liv øger derimod risikoen.

»Større udbredelse af en aktiv livsstil kan reducere byrden fra den mest almindelige kræftsygdom hos kvinder,« lyder det i studiet.

Eksperterne bag forskningen fra Brighton Universitet mener, at der ses et klart forhold mellem aktivitet og formindskelsen af risikoen for brystkræft. Undersøgelsen taler ind i og bakker op om tidligere undersøgelser, der er lavet indenfor emnet.

Undersøgelsen baserer sig på data fra hele 130.957 kvinder af europæisk herkomst.

Af disse havde cirka 70.000 tumorer, som var begyndt at sprede sig, 6.700 havde tumorer, som endnu ikke havde spredt sig, mens de sidste 55.000 kvinder ikke havde brystkræft.

I Danmark er der ifølge Sundhed.dk årligt 4.800 nye tilfælde af brystkræft.