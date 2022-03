Den nye beskæftigelses- og integrationsborgmester skal huske at ændre i sin forskudsopgørelse for 2022.

Ellers vil der antageligt vente ham et gedigent skattesmæk næste forår, når Skattestyrelsen får registreret den regulære eksplosion på lønkontoen, som Jens-Kristian Lütken nu står over for.

For efter Jens-Kristian Lütken tirsdag aften indtog en af de syv borgmesterposter i København, steg hans månedlige indtægter fra rådhuset betragteligt. Hans årsindkomst ligger nu langt over topskattegrænsen på 552.500 kroner.

Faktisk vil den nybagte borgmester opleve et lønhop, som kun de færreste tør drømme om. Den nuværende løn fra kommunen bliver nemlig med et trylleslag mere end fordoblet.

En gennemgang af Jens-Kristian Lütkens indtægter viser, at han hidtil har modtaget honorar fra sin post som folkevalgt til Borgerrepræsentationen på 138.161 kroner. Dette grundvederlag får alle 55 medlemmer af kommunalbestyrelsen i København.

Den nu pludseligt landskendte Venstre-politiker har også fået 272.757 kroner for sin post som formand for Børn- og Ungeudvalget (udvalget hører under Socialforvaltningen og træffer beslutning om tvangsmæssige indgreb), ligesom han har fået 39.530 for sit medlemskab af Teknik- og Miljøudvalget.

I alt har han tjent 450.448 kroner årligt på arbejdet som politiker på Rådhuspladsen 1 i København.

Alle tre indtægtskilder bliver dog nu strøget og overtrumfet af borgmestervederlaget. Det lyder på 1.087.209 kroner årligt plus pension.

Det resulterer i en årlig lønstigning for Jens-Kristian Lütken på 636.761 kroner.

Den nye borgmester fik sin titel efter, at hans partifælle Cecilia Lonning-Skovgaard veg pladsen efter måneders kritik.

Kritikken kulminerede i denne uge, efter kommunens egen undersøgelse af arbejdsmiljøet i hendes forvaltning viste, at 24 personer har følt sig udsat for krænkende adfærd fra Venstre-borgmesteren.