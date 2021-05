Umiddelbart ligner Sverige et land, der satsede stort og vildt under coronakrisen – og tabte.

Men skal man tro en ny bog af en svensk forfatter, så forholder det sig faktisk stik modsat.



Politiken og Dagens Nyheter har gennemgået bogen 'Flocken', og det fremgår blandt andet, at forfatteren argumenterer for, at den nuværende coronaepidemi ikke har resulteret i nogen markant overdødelighed sammenlignet med tidligere.

Som eksempel bruger forfatteren Johan Anderberg en hård influenzaepidemi i 1993, der kostede lige så mange svenskere livet, som den nuværende coronaepidemi har gjort.

Mens det meste af Europa var lukket ned, kunne svenskerne i foråret 2020 stadig spise på restaurant og børnene gå i skole.

Og selv om der også dengang var overfyldte hospitaler og travlt hos bedemændene, så var influenzaepidemien ikke i nærheden af at få samme opmærksomhed – eller konsekvenser – som coronavirussen har fået.

For selvom Sveriges statsepidemiolog, Anders Tegnell, fra begyndelsen har stået fast på, at Sverige skulle holdes åbent, og at corona på mange måder ikke skulle håndteres anderledes end en sæsoninfluenza, så blev Tegnell tidligere på året overtrumfet af den svenske regering, der indførte flere og hårdere coronarestriktioner.



Det er dog en fejl at tro, at nedlukninger er den rigtige vej at gå, hvis man skal tro forfatteren til 'Flocken'.



Han mener, at Sveriges strategi om at bevare et åbent samfund fungerede, og at det har betydet, at Sverige kunne bevare meget af sin frihed.

Den svenske statsepidemiolog Anders Tegnell, der er hovedarkitekten bag Sveriges coronastrategi.

En frihed, der ifølge Johan Anderberg har stor værdi for de børn, som har kunnet gå i skole, til fritidsaktiviteter og se deres venner.

Et argument, forfatteren også bruger, da Politiken, der har interviewet ham, spørger til, hvordan han vil forklare danskerne, at svenskernes strategi har været en succes, når de har nogle af de højeste smittetal i Europa?

»Lad mig stille et modspørgsmål: Er der nogen i Danmark, som måler, hvor mange skoledage danske børn er gået glip af? Viser aviserne de grafer? Det er som med det klassiske McKinsey-citat: 'What Gets measured Gets done',« svarer Johan Anderberg.

Han påpeger i sin bog også, at mange af de scenarier og fremskrivninger, der har været af, hvordan coronaepidemien ville udvikle sig i de enkelte lande, har vist sig at slå fejl og skyde langt over målet.

Hvilken corona-strategi synes du er mest rigtig?

Af Dagens Nyheter fremgår det også, at især den svenske epidemiolog Johan Giesecke lader til at have været en af bogens hovedkilder.

Han afslutter ifølge avisen bogen af med at konstatere, at hans liv er mindre værd end hans børnebørns – end alle børns faktisk.

14.048 svenskere er døde med corona, mens 2.489 danskere har mistet livet med sygdommen.