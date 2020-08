Den 29. april 1994 skød danske soldater mod serbiske stillinger i Bosnien-Hercegovina.

Syv danske kampvogne affyrede 72 granater, og adskillige bosniske serbiske soldater mistede livet, under det, der blev kendt som 'Operation Bøllebank'.

Dengang blev manøvren udråbt som en heltegerning, der forsvarede adgangsvejen til lufthavnen i Tuzla, der var altafgørende for at få nødhjælp frem til nødlidte, der var fanget i borgerkrigen mellem muslimer, serbere og kroatere.

Nu sår en ny bog tvivl om, hvorvidt træfningen for 26 år siden var berettiget. Det skriver tvmidtvest.dk.

Svenske og danske soldater var en del af FNs fredsbevarende styrker (UNPROFOR) i Bosnien-Hercegovina i 1994. Foto: GERARD JULIEN Vis mere Svenske og danske soldater var en del af FNs fredsbevarende styrker (UNPROFOR) i Bosnien-Hercegovina i 1994. Foto: GERARD JULIEN

Som en del af FN’s fredsbevarende styrker blev 10 danske kampvogne i 1993 sendt til det tidligere Jugoslavien.

Det var den danske officer, Lars Møller, der dengang var oberstløjtnant, der i april året efter ledte den danske del af ‘Opertion Bøllebank’. Det var første gang, at FN brugte tunge våben under en fredsbevarende mission og første gang siden 2. verdenskrig, at dansk militær var i kamp.

Opgaven lød på, at de danske kampvogne skulle rykke ud, hvis serberne angreb.

Den 26. april var anledningen, at serberne havde angrebet en svensk-norsk observationspost – Tango 2. Det har Lars Møller beskrevet i bogen ‘Operation Bøllebank: soldater i kamp', som han udgav i 2001.

Men nu udfordrer en ny bog ‘Myten om Operation Bøllebank’ den udlægning og sår tvivl om, hvorvidt der rent faktisk var anledning til at skyde mod serberne.

Forfatteren Johnny Jensen var en af de soldater, der var med til operationen. Han siger om optakten:

»Beskydningen var ophørt, inden vi kørte ud af lejren, så det er en operation, der aldrig skulle have være gennemført. Den skulle være stoppet, da vi kørte ud af lejren,« forklarer Johnny Jensen til Tv Midtvest.

I bogen fortæller Johnny Jensen, der i dag er seniorsergent ved panserbataljonen i Holstebro, sin egen og 20 andre både danske og svenske soldaters version af begivenhederne.

Det er ikke første gang, der stilles spørgsmålstegn ved operationen. I en P1 dokumentar fra 2016-2017 blev Lars Møllers udlægning af begivenhedsforløbet kaldt for ‘løgn’.

Både dengang og i dag afviser han kritikken.

»Jeg har fem af hinanden uafhængige kilder, som bekræfter, at de hørte noget på (radio)nettet den aften. Mens de andre hævder, at de ikke hørte noget. Derfor lyver enten den ene eller den anden part. Og jeg ved, hvad der skete,« sagde Lars Møller dengang.

I dag siger han til B.T.:

»Vi blev ikke sendt afsted for at dele vingummibamser ud. Det kan undre mig, at det nu er en sensation,« siger han.

I øvrigt mener den i dag pensionerede oberst ikke, at der i den nye bog kommer noget nyt frem i forhold radioudsendelsen i 2017.

Professor ved forsvarsakademiet Peter Viggo Jakobsen mener dog, at diskussionen om hvad der skete i 1994 stadig er relevant . For den afslører behovet for, at forsvaret selv bliver i stand til at finde ud af, hvad der er op og ned i lignende situationer.