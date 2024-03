Mere end 200 billeder af kong Frederik fra han var barn til i dag pryder ny bog om kongens liv.

Det genkendelige billede af kong Frederik fra tronskiftet med hænderne på hjertet pryder forsiden af en ny bog om kongen.

Bogen med titlen "Frederik X - En konge bliver til" består af mere end 200 billeder og tekststykker om kongens liv - fra han var barn og op til i dag.

Bogen har ikke begejstret Berlingskes anmelder Jakob Steen Olsen, der kalder den "skuffende og kedelig" og ser den som en "pladderhyldest" til Danmarks nye konge.

- Denne bestillingsopgave - man skal lede længe efter at se, hvem der overhovedet har skrevet bogen - er støvsuget for selvstændig endsige kritisk tænkning. En robot på Billed-Bladet havde kunnet skrive den mindst lige så godt, skriver han og kvitterer med tre stjerner.

Anderledes positive toner lyder fra Jyllands-Postens anmelder David Trads, som giver bogen fem stjerner.

- Det er en fortælling, som man simpelthen ikke kan undgå at komme i godt humør af at læse og bladre i. Kongetro vil elske den, republikanerne vil, hvis altså de tør, tænke, at han er god nok, ham Frederik, skriver David Trads.

- Bogen er fornemt og massivt illustreret med fremragende pressefotos fra kongens liv - fra de første billeder efter hans fødsel i 1968, og frem til at han træder til som konge i januar i år, lyder det videre.

Det er forfatter Anne Sofie Kragh, der har skrevet tekststykkerne i bogen, der strækker sig fra genfortælling af kongens forhold til sin mormor, dronning Ingrid, til hans møde med Mary Donaldson, nu dronning Mary.

Forfatteren har tidligere skrevet bøger om andre store personligheder i dansk politik. Anne Sofie Kragh er forfatter til bogen "Det første år", hvor hun fulgte statsminister Mette Frederiksen (S) under hendes første år som statsminister.

Desuden har hun skrevet en bog om tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen og formand for Dansk Folkeparti Morten Messerschmidt.

Det er ikke kun den nye bog, der byder på billeder af kongen.

Onsdag oplyser kongehuset, at Amalienborgmuseet danner ramme om en portrætudstilling af kong Frederik.

Det skriver kongehuset i en pressemeddelelse, hvor det fremgår, at gæster kan se udstillingen fra 22. marts.

Den byder blandt andet på flere af kongens genstande såsom kongens første skoletaske og hundeslædepisken fra Sirius-ekspeditionen i Grønland, som kongen deltog i som kronprins.

Udstillingen varer frem til 8. september, hvorefter den flytter til Koldinghus. Her kan den ses fra 11. oktober til 21. april 2025.

