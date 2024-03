Søndag var den nye biografi om Ahmed Samsam den mest sælgende bog hos online boghandlen Saxo.

I landets boghandlere er der blevet sat en ny biografi på hylderne mandag morgen.

Den handler om Ahmed Samsam, der har været hovedperson i en af de største efterretningsskandaler i Danmark i nyere tid.

Men bogen blev allerede sat til salg på nettet lørdag aften, hvor den siden er blevet revet væk.

Hos Saxo, der er Danmarks største boghandler online, var bogen den bedst sælgende søndag, og mandag ligger den indtil videre også på førstepladsen.

- Jeg forestiller mig, at det er den medieinteresse, der har været om sagen, der selvfølgelig er med til at gøre denne her bog ekstra interessant, siger Lærke Jürs, der er presse- og kommunikationsansvarlig i Saxo.

Ahmed Samsam blev et kendt navn, da han for seks år siden blev dømt for terror i Spanien. Siden retssagen har han hævdet, at han har arbejdet som agent for de danske efterretningstjenester, Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

Det har hverken PET eller FE ønsket at bekræfte eller afkræfte.

- Det er hverken truecrime eller krimi, som også er populære genrer på bogform, men den taler jo lidt ind i den samme nysgerrighed om skyld og retfærdighed, det gode og det onde, og hvad der er op og ned i verden, siger Lærke Jürs.

På Saxos hjemmeside ligger bogen på fjerdepladsen på bestsellerlisten, der måler bogsalget de seneste 30 dage.

- Vi er spændte på at se, hvor stor interessen vil være. Der var jo rigtig stor interesse for "Spionchefen" i sin tid, og selv om det overhovedet ikke er samme historie, så taler det ind i noget af den interesse, der er omkring efterretningstjenesterne, siger Lærke Jürs.

Da bogen om den tidligere FE-chef Lars Findsen kom ud, slog den rekorder.

- Vi er ikke helt oppe i den skala, men det var også exceptionelt, siger Lærke Jürs.

/ritzau/