En ny børneavis er tirsdag udkommet for første gang. Avisen henvender sig primært til de 9-12-årige.

København. Kom med Tinus og Anton på plastikjagt i havet, få svar på spørgsmål om terror og læs to børns interview med statsministeren.

Det er nogle af de historier, som har ramt forsiden af Børneavisen, der tirsdag er udkommet for første gang. Historierne er målrettet de yngste læsere i alderen 9-12 år og udgives af JP/Politikens Hus.

Avisens centrale forsidehistorie er om de to 11-årige drenge Tinus og Anton, der er sejlet ud med skibet "Fantastiko" for at undersøge havet for plastikindhold. Samtidig giver artiklen de to drenges syn på plastik i havet.

- Plastik er ikke godt, for det forurener, og meget plastik ender i havet, siger Anton i avisen.

Da avisen blev annonceret tidligere i år, fortalte ansvarshavende chefredaktør Louise Abildgaard Grøn, at avisen skal hjælpe børn og unge med at sortere i nyheder og vise dem, at nyheder ikke kun findes på nettet.

I tirsdagens avis finder man netop en dobbeltside med en forklarende illustration om fake news og den amerikanske præsident, Donald Trump.

Det er ikke tilfældigt, at Børneavisen er udkommet for første gang netop 11. september, der er 17-årsdagen for terrorangrebene mod World Trade Center i New York og Pentagon i Washington D.C.

Dagen er valgt for at understrege, at avisen også skal tage fat i de svære emner, har ansvarshavende chefredaktør Louise Abildgaard Grøn tidligere udtalt.

- Børn er optaget af stort og småt. Også emner, som ofte kan virke skræmmende på dem og være svære at tale om.

- Derfor skal vi naturligvis behandle terror i Børneavisen. Men det bliver på børnenes præmisser og i en anden form, end vi typisk er vant til fra voksenaviserne, har hun sagt.

Og bladrer man ind på side otte i tirsdagens avis finder man da også ti spørgsmål og svar om terror, som besvares af den tidligere PET-chef Hans Jørgen Bonnichsen med budskabet om, at man ikke skal frygte terror.

Da Børneavisen blev lanceret, skete det netop som Berlingske Media i forbindelse med en større sparerunde meddelte, at man ville lukke sit børnemedie Kids' News.

Børneavisen er planlagt til at udkomme hver tirsdag, 46 uger om året, og den kan både erhverves via et abonnement eller købes i løssalg.

/ritzau/