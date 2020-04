Prøver fra 6000 coronasmittede danskere skal give forskere mere viden om corona og måske bidrage til vaccine.

Regionerne har etableret en biobank med blod- og podningsprøver fra coronasmittede danskere.

Det skriver Danske Regioner i en pressemeddelelse.

Formålet er at indsamle data fra 6000 coronasmittede og stille data til rådighed for forskere.

- I bedste fald kan de mange oplysninger give viden om, hvordan sygdommen udvikler sig hos patienter og bidrage til en vaccine mod coronasmitte, siger professor Estrid Høgdall fra Regionernes Bio- og Genombank.

Håbet er også, at data kan kaste lys over, hvorfor nogle smittede bliver hårdere ramt end andre.

- Vi ved desværre alt for lidt om, hvorfor nogle, der ellers er raske, bliver mere alvorligt syge af Covid-19 end andre.

- Vi ved for eksempel ikke, om de alvorligt syge har særlige gener, der har betydning, siger Estrid Høgdall.

Man ved eksempelvis, at coronavirus især rammer ældre og personer, der i forvejen lider af andre sygdomme.

Men der er også yngre personer, der ellers har været raske og sunde, som har fået et alvorligt forløb og havnet i respirator.

Hvorfor det forholder sig sådan, er noget af det, biobanken skal hjælpe med at kaste lys over.

Biobanken skal ikke selv bedrive forskning ud fra prøverne. Men forskere vil kunne få adgang til materialet, hvis de får de nødvendige tilladelser.

Biobanken er blevet etableret med ekspresfart i løbet af en uge.

På nuværende tidspunkt er de første prøver fra sygehuset i Aalborg frosset ned.

Danske Regioners næstformand, Ulla Astman (S), siger, at arbejdet haster.

- Prøver skal nu fryses ned i stort omfang. Flere skal testes nu, og jeg er sikker på, at mange patienter er glade for, at de kan hjælpe.

- Vi ønsker alle sammen at afbøde virkningerne af den her pandemi, der giver både befolkningen og sundhedsvæsenet store udfordringer, siger hun.

Indsamlingen af data sker i samarbejde med Den Nationale Biobank under Statens Serum Institut.

Regionerne har givet myndighederne håndslag på, at de nu kan nå op på at teste 5000 personer om dagen for coronasmitte.

Indtil videre er mindst 24.175 danskere blevet testet for coronavirus. Testene har ført til 2860 bekræftede tilfælde af coronasmittede borgere.

529 personer er indlagt på landets sygehuse, og af dem er 145 på intensiv afdeling. Heraf er 131 så syge, at de er i behandling med respirator.

/ritzau/