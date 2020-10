Stadig flere danske børn bliver nærsynede. Derfor er læge og øjenforsker, Anders Hvid-Hansen, lige nu i gang med at undersøge, hvordan man kan behandle lidelsen.

»Nærsynethed har store konsekvenser både for samfundet og den enkelte« fastslår han i en pressemeddelelse.



Forskningsprojektet er en del af et ph.d.-projekt og er et samarbejde mellem forskere i København, Aarhus og Vejle.



Mere konkret vil lægen undersøge, om såkaldt lavdosis atropin, som dryppes i øjnene, kan være en behandlingsmulighed for danske børn.

Selvom behandlingen af nærsynethed er på vej, er den bedste medicin forebyggelse. Derfor anbefaler vi, at børn får rigeligt med frisk luft og udendørs leg væk fra tv- og computerskærme. Pernille Lindhardt Steiness, fagspecialist Louis Nielsen

I Asien er der tidligere lavet lignende undersøgelser, som har vist positive resultater. Her kunne forskerne bremse udviklingen af nærsynethed med ca. 50 pct.



I Danmark testes stoffet på en række børn i alderen 6-12 år over en periode på 36 måneder for at se, om det vil have samme positive effekt.

Ind til forskningen er på plads råder klinisk fagspecialist hos Louis Nielsen, Pernille Lindhardt Steiness, dog til, at børn dagligt leger udenfor to timer om dagen.



»Selvom behandlingen af nærsynethed er på vej, er den bedste medicin forebyggelse. Derfor anbefaler vi, at børn får rigeligt med frisk luft og udendørs leg væk fra tv- og computerskærme. Det kan være en god ide at få fastlagt nogle rutiner omkring sit barns læsning, tv-tid eller computerspil, hvor øjnene efterfølgende får noget naturligt lys,« siger hun i meddelelsen.

Det er desuden vigtigt, at børns øjne får nogle regelmæssige pauser, hvor de flytter blikket væk fra computerskærmen og fokuserer på andre genstande, som er placeret på længere afstand.



Barnet kan for eksempel kigge ud af vinduet et par minutter.



I modsætning til voksne er børn som regel ikke klar over, når der er noget galt med deres syn. Pernille Lindhardt Steiness oplister derfor en række symptomer, man som voksen skal være opmærksom på:

Barnet holder bogen tæt til ansigtet under læsning

Barnet sætter sig helt tæt på tv eller computer

Barnet har røde, irriterede øjne

Barnet gnider sig meget i øjnene

Barnet klager over hovedpine

Barnet holder hånden for det ene øje for at fokusere på ting

Barnet drejer hovedet, så det kun ser på ting med det ene øje

Oplever man symptomerne hos barnet, bør man opsøge en optiker eller øjenlæge og få tjekket barnets syn.