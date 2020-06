Anlægsarbejdet er i fuld gang i Valbyparken.

En ny strand vil stå færdig i august 2021. Det er ni år efter, det blev annonceret, at også den del af byen kunne se frem til en lokal sandstrand ligesom beboerne på Østerbro og Amager har det.

På nuværende tidspunkt er det dog uvist, om det vil være muligt at bade i området, når stranden i Valbyparken bliver indviet til næste år.

»Jeg kan ikke hundrede procent udelukke, at vi i starten vil fraråde, at man bader der,« lyder det fra Henriette Hall-Andersen, der er områdechef i Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune.

Udledning af urenset spildevand

Det er badevandskvaliteten, der er årsag til, at Københavns Kommune ikke tør love, at man kan hoppe i vandet fra stranden i Valbyparken til næste år.

Da der blev lavet forundersøgelser til stranden, blev badevandskvaliteten undersøgt og betegnet som 'dårlig'.

Det skyldtes primært udledning af urenset spildevand fra de to nærliggende vandløb Harrestrup Å og Gåsebækrenden, der begge løber ud i Kalveboderne, som farvandet ud for stranden i Valbyparken hedder.

Udledningerne sker, når det regner meget, og kloaksystemerne bliver overbelastede.

Københavns Kommune håber, at man kan nå at leve op til kravene for 'god' badevandskvalitet, inden stranden åbner.

Det er HOFOR, der har fået til opgave at forbedre vandkvaliteten.

»Det er generelt en meget stor opgave at reducere de her overløb, for det er et kloaksystem, der er for lille til de regnmængder, vi får.«

»Hvis vi skal gøre noget ved det, skal vi bygge nogle kæmpestore bassiner, og vi skal gerne have skilt regnvand og spildevand ad i to seperate rør, og det kræver en hel ny infrastruktur,« fortæller Brian Hansen, der er planchef hos HOFOR.

Arbejdet med at forbedre vandkvaliteten er stadig i gang, og HOFOR oplyser til TV 2 Lorry, at der stadig kan ske overløb til Harrestrup Å og Gåsebækrenden, hvis det regner meget, og at det stadig vil være sådan, når stranden er indviet til næste år.

»Vi har gennemført en lang række store projekter, og vi har endnu flere i støbeskeen,« lyder det fra Brian Hansen.

Arbejder på flere fronter

Københavns Kommune har valgt at sætte anlægsarbejdet i gang i Valbyparken, inden man er sikker på, at badevandskvaliteten er i orden.

Det skyldes blandt andet, at anlægsarbejdet er nødt til at foregå over en længere periode, da Kalveboderne er et såkaldt Natura2000-område, hvilket betyder, at der kun må arbejdes i perioden fra maj til august.

»Vi kunne godt have ventet på, at badevandskvaliteten var blevet bedre.«

»Så ville det bare tage tre år derfra, før stranden var færdig. Så lige nu overlapper vi og arbejder på flere fronter, så folk kan komme i vandet så hurtigt som muligt i Valbyparken,« lyder det fra Henriette Hall-Andersen.

På nuværende tidspunkt er det uvist, om badevandskvaliteten når at blive 'god' til indvielsen af stranden til næste år.

»Den vurdering kan jeg ikke lave lige nu. Der sidder en masse mennesker og analyserer på en hel bunke data. Om et par måneder kan jeg give et mere præist svar. Der er lavet en masse tiltag for at forbedre badevandskvaliteten, men det tager jo noget tid, før vi ved, om de virker,« siger Henriette Hall-Andersen.