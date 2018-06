Fakta Københavns Kommune: Derfor skal vores medarbejdere bruge trivsels-app

Københavns Kommune er en af de offentlige arbejdspladser, som har anvendt appen Howdy for at overvåge medarbejdernes trivsel. Howdy er ikke udbredt til alle ansatte i hele kommunen, men på forsøgsbasis i nogle afdelinger på omkring 100 ansatte.

»Vi finder den interessant. Vi har haft medarbejdere, som er blevet opdaget, mens de var i alvorlig mistrivsel, så vi undgik, at de gik ned med stress. Det er interessant, hvis vi kan være med til at spotte mistrivsel og tage det i opløbet,« siger Poul Sørensen, chef for Arbejdsmiljø København i Københavns Kommune.

Han forklarer, at kommunen også har modtaget kritik fra skeptiske medarbejdere, som ikke ønskede at deltage. Han uddyber, at medarbejderne har mulighed for at afslå at deltage. Ledelsen lægger dog et vist pres ved at opfordre medarbejderne til at være med.

»Vi forventer jo en vis deltagelse, når vi har haft sagen igennem vores samarbejdsudvalg, hvor der sidder tillidsrepræsentanter for medarbejderne. Det er ikke tjenesteforsømmelse at undlade at udfylde appen, men vi gør det klart, at det ikke virker, hvis kun tyve procent eller lignende bruger den,« siger Poul Sørensen.

Hvor mange skal bruge den, før det virker?

»Det kan jeg ikke sige så præcist.«

Men er det mere end halvdelen?

»Ja, det vil det være.«

Første spørgsmål i Howdy er, om man har været i godt humør, siden man sidst brugte appen. Har du været i godt humør?

»Det skal du ikke spørge mig om.«

Hvorfor ikke?

»Det kommer ikke dig ved.«

Men det spørger I jo jeres medarbejdere om. Hvorfor vil du ikke svare på det?

»Vi spørger indenfor en særlig ramme. Det er ikke det samme, når du spørger mig. Det er privat.«

Poul Sørensen forsikrer, at medarbejdernes oplysninger ikke kan misbruges af højtstående medarbejdere i Københavns Kommune. Data kan alene tilgås af kommunens beredskabspsykologer, som har tavshedspligt.