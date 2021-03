En ny app skal hjælpe mænd med at blive mere galante, huske mærkedage eller give små overraskelser i hverdagen.

Det skriver Berlingske.

Appen hedder Galant og bag et lille ikon, der forestiller en brystkasse i skjorte, gemmer sig en lang række forslag til, hvad man kan gøre for sin partner, såsom »massage uden bagtanker« eller »dinner in the dark«, hvor man serverer et måltid mad i et mørkelagt rum.

Derudover sender appen en lille påmindelse på kærestens fødselsdag eller ved fælles mærkedage.

Synes du mænd burde være mere galante?

Notifikationerne er forklædt som enten sportsresultater, aktiekurser eller breaking news, så man »ikke bliver afsløret i sit næste galante træk«.

»De fleste kan godt lide, at manden udviser lidt omtanke. Og det er mit indtryk, at rigtig mange mænd er dårlige til det,« siger Oliver Zahle, der står bag udviklingen af app’en, til Berlingske.

Har du først downloadet appen, bliver du bedt om at lave en profil af din kæreste, så man bedre kan målrettte sin galante status.

Det er f.eks. ikke alle, der synes om blomster, men som hellere vil have oplevelser sammen med deres bedre halvdel.

Oliver Zahlestår bag den nye app. Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere Oliver Zahlestår bag den nye app. Foto: Niels Ahlmann Olesen

Oliver Zahle medgiver, at mænd kan være lige så glade for opmærksomhed og romantik som kvinder.

Derfor overvejer han nu at lave en app, der giver kvinder gode forslag til, hvad de kan gøre for deres mænd. Også selvom han ikke oplever, at kvinder mangler hjælp til at tage initiativ.