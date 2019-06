Den nye app fra Jespershus Feriepark giver børn adgang til små film om Jungledyret Hugo og hans venner.

Et børnevenligt univers, som dog er blevet stemplet som 'ikke egnet for børn', hvis man tilgår det fra en Android-telefon.

Styresystemet bag ejes af Google, som med mærkatet advarer forældre om, at indholdet ikke børnevenligt.

Det mener direktør i Jesperhus Feriepark, Peter Overgaard, er 'fuldstændig grotesk', da det angiveligt bygger på, at at skurken i børneuniverset, Dr. Træls, ryger en cigar, forklarer han til Nordjyske.

Tanken med videofilmene er at skabe nogle sikre rammer for børnene, når de skal se filmene, og når skurken optræder med en cigar, så er det netop for at signalere overfor børn, at man ikke skal ryge.

»Det ironiske er, at vi netop har lanceret app’en, for at forældre kan være trygge ved, at børnene kun ser vores film. På YouTube bliver de guidet videre til andet og måske ikke så børneegnet indhold, siger Peter Overgaard.

Han forventer derfor også, at Google med stor sandsynlighed har misforstået indholdet.

Han håber derfor også, at advarslen bliver fjernet fra deres nye app, da den allerede er godkendt af Apple, hvor børn med iPads og iPhones downloader den.