'Shaker Hamp' er Royal Unibrews seneste skud på stammen af Cult Shaker-varianter med smag fra blandt andet hampfrø.

Og det møder kritik fra en misbrugsekspert.

»Jeg synes, at signalet er forkert,« lyder det fra misbrugsekspert og daglig leder af Novavi Stofrådgivningen Isabella Koppel om den nye Cult Shaker-variant, der er prydet med et stort hampblad på flasken.

»Selve hampplanten kan opfattes som cannabis hos de unge, og ved at den er på en shaker, så kan det sende et signal om, at cannabis er i orden. Det bliver på en måde mere normaliseret og legaliseret, når du kan gå ned og købe en Cult Shaker, der har hamp-smagen, og de unge kan have en formodning om, at der er tilføjet cannabis, selv om det selvfølgelig ikke er tilfældet,« siger hun videre.

Sender den nye Cult Shaker Hamp et forkert signal til unge mennesker?

Derfor frygter hun også, at et sådant produkt kan være med til at øge risikoen for, at unge afprøver hash og måske på sigt ender i et hashmisbrug, selv om hun understreger, at det heldigvis er de færreste danske unge, der ender med at blive afhængige.

»Næsten 50 procent af de unge prøver at ryge hash, men det er heldigvis de færreste, der får et misbrug. Men når sådan et produkt står på hylden, så kan det altså være med til at normalisere det.«

Royal Unibrew: Hamp er et 'superfood'

Hos bryggeriet Royal Unibrew, der producerer Cult Shaker, kan man godt sætte sig ind i kritikken, omend den er baseret på en gammeldags fortolkning af hampplanten.

»I dag bliver hamp brugt i alle mulige fødevarer og produkter, som du kan købe i alt fra helsekostbutikker til Matas og Normal. Arla bruger det eksempelvis i mælkeerstatninger, og det er jo i højere grad at betragte som en slags superfood, der i dag er meget moderne,« lyder det fra Nordisk Direktør i Royal Unibrew Carsten Nørland.

Ifølge ham er der for unge mennesker i dag ikke nogen sammenhæng mellem hampplanten og hash, som man ryger.

»Vi spørger jo vores forbrugere om alt muligt hele tiden, og her synes man altså, at den her planteekstrakt fra hampplanten er cool,« siger han og tilføjer:

»Men jeg kan da godt forstå, at det kan opfattes anderledes, men vores brugere associerer det altså ikke med rygning af hash.«

Han oplyser, at Shaker Hamp er udviklet i samarbejde med Møllerup Gods, der ifølge ham er førende på markedet inden for produkter med hamp i.