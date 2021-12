Det kan være svært at finde sin plads på arbejdsmarkedet, hvis man har autisme eller andet kognitivt handicap.

Men siden 2018 har Aarhus Kommune haft en forsøgsordning, hvor unge med de udfordringer har haft mulighed for at tage en flexuddannelse, der klæder dem på til en fremtid på arbejdsmarkedet.

Uddannelsen er en toårig overbygning for unge, der har taget en STU - Særligt Tilrettelag Ungdomsudannelse - og som ønsker at prøve kræfter med arbejde inden for køkken, detail, lager eller grøn service.

Det har været en stor succes - og nu har Aarhus Kommune og Glad Fonden sikret, at det kan fortsætte. Syv unge kan derfor se frem til at starte på uddannelsen i august 2022.

»Jeg har efterhånden mødt en del elever på Flexuddannelsen, og meldingen er klar: Uddannelsen giver selvtillid og en tro på egne evner. Under uddannelsen får de unge konkrete færdigheder, de kan tage med sig videre i en ansættelse, og samtidig bliver de en del af et socialt arbejdsfællesskab,« siger Kristian Würtz, social- og beskæftigelsesrådmand i Aarhus Kommune, i en pressemeddelelse.

Uddannelsen består af praktik i en virksomhed og teoretisk undervisning med en faglærer, som tager udgangspunkt i de oplevelser, eleverne har i virksomheden. En del af eleverne har blandt andet prøvet kræfter med arbejde i Salling Groups butikker, eksempelvis Bilka.

»Også virksomhederne har stort udbytte af uddannelsen, som er en vej til at rekruttere stabile og engagerede medarbejdere. For mange af de unge resulterer uddannelsen i et fleksjob, og Flexuddannelsen er dermed med til at sikre et arbejdsmarked, hvor der er plads til og brug for alle. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu kan starte endnu et hold op, og jeg håber, at uddannelsen i fremtiden kan blive et tilbud for alle unge med særlige behov – uanset hvilken kommune de bor i,« siger Kristian Würtz.

Om Flexuddannelsen Flexuddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet uddannelse for unge mellem 18 og 30 år, som har afsluttet en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Flexuddannelsen er en forsøgsuddannelse, som siden 2018 har været afprøvet i Aarhus, København og Esbjerg. I foråret sikrede en ny aftale mellem regeringen og Folketingets partier, at Aarhus Kommune kunne videreføre forsøget med Flexuddannelse for unge med kognitivt handicap i 2021-2023. Flexuddannelsen er udviklet og drives af Glad Fonden, og det nye optag i 2022 er delvist finansieret af Aarhus kommune og delvist fra national side med Udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmiljøområdet 2022-2025. Kilde: Aarhus Kommune

Flere end otte ud af ti af de unge, der har gennemført Flexuddannelsen i Aarhus, er efterfølgende blevet afklaret til et fleksjob.

»Når medarbejdere på alle niveauer samarbejder med en faglærer om at uddanne, og en vejleder samarbejder med kommunen om at støtte hele vejen rundt om de unge, når de virkelig langt på to år,« fortæller Lene, Timm, uddannelseschef i Glad Fonden.

Det nye hold elever starter op på lageruddannelsen til august. Aarhus Kommune går nu i gang med at finde unge til uddannelsen.