Nattens politiske aftale sender penge direkte i lommerne på mange danskere. Dem, som får flest, er dog ikke nødvendigvis de store vindere.

Umiddelbart lyder det bedst at få udbetalt 10.000 kroner i stedet for en check på 1.000 kroner. Det ene beløb er meget højere end det andet, men der er en afgørende forskel.

De danskere, som senest i oktober får udbetalt tre ugers indefrosne feriepenge, får flest kroner og øre. Det er bare ikke en 'gratis' pengegave fra staten, selvom det måske kan føles sådan.

»Det er forkert at sige, at lønmodtagerne får pengene. De har fået mulighed for at bruge deres egne,« siger Jens Hauch, cheføkonom og vicedirektør i tænketanken Kraka.

De indefrosne feriepenge ville først blive udbetalt, når man gik på pension, og det gør, at nogen jubler over muligheden for at tage glæderne på forskud.

Gør man situationen op i vindere og tabere, så er det dog i sidste ende lønmodtagerne, som står tilbage med en lang næse. Det samme mener cheføkonom for tænketanken Cepos.

»De danske lønmodtagere vinder ikke på den her aftale. Det er deres egne penge, som de får udbetalt,« siger Mads Lundby Hansen.

Det eneste positive ved aftalen er, at danskerne nu selv får mulighed for at administrere de penge, som staten har indefrosset.

Danskerne står til at modtage feriepenge eller en skattefri check i oktober 2020. Arkivfoto. Ritzau Scanpix. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Danskerne står til at modtage feriepenge eller en skattefri check i oktober 2020. Arkivfoto. Ritzau Scanpix. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Hvem er så vinderne af det økonomiske torvtrækkeri, som alle Folketingets partier undtaget Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Liberal Alliance står bag?

I begge økonomers optik er det blandt andre pensionister, studerende og førtidspensionister – de får faktisk noget foræret af staten.

Denne gruppe af danskere står til at modtage et engangsbeløb i form af en skattefri check på 1.000 kroner, som ikke modregnes andre ydelser.

»De får 1.000 kroner i hånden og er derfor vinderne i det her, men omvendt er det i det store billede ikke mange penge,« siger Jens Hauch.

Jeg i tvivl om, hvorvidt der overhovedet er brug for den her hjælpepakke. Privatforbruget er næsten tilbage til niveauet før krisen. Mads Lundby Hansen, cheføkonom i Cepos

Det samme mener er Mads Lundby Hansen, som kalder personer på overførselsindkomst 'de klare vindere'. Han er dog ikke begejstret for den del af den politiske aftale.

»Jeg er også kritisk over for, at man udbetaler 1.000 kroner i en check til omkring to millioner danskere på overførselsindkomst.«

»De er ikke blevet dårligere stillet under krisen, og jeg tror, at der kommer et pres for endnu en lignende udbetaling til efteråret.«

En helt tredje gruppe danskere, som bliver tilgodeset i den nye aftale, er dagpengemodtagere. De får forlænget deres periode med to måneder.

Også her ligger de to tænketanke på samme linje. Hos Cepos ser Mads Lundby Hansen ikke behovet for at forlænge perioden. Samme udmelding kommer fra Kraka.

»Det betyder meget for dagpengemodtagerne at få to ekstra måneder. Det giver tryghed og en sikkerhed, men det vil ikke være mange danskere, som ender med at få behov for det.«

Løfter vi den politiske sommerpakke op på et statsniveau, så bliver spørgsmålet og vindere og tabere en tand mere mudret.

Jens Hauch fra Kraka kalder det for en god og fornuftlig aftale, mens Mads Lundby Hansen fra Cepos er kritisk over for den.

Hvem får hvad? Feriepenge Der er indefrosset fem ugers feriepenge grundet en ændring i ferieloven, og pengene skulle egentlig først være udbetalt, når den enkelte går på pension, men de bliver nu skudt afsted for at sætte gang i forbruget efter coronakrisen. Du kan se, hvor meget du får udbetalt HER. 1.000 kroner Personer, der helt eller delvist var på overførselsindkomst i april måned, får en skattefri check på 1.000 kroner. Tilskuddet modregnes ikke i borgerens offentlige ydelser. Det gælder blandt andre pensionister, studerende og

førtidspensionister Dem, som først er kommet på overførselsindkomst i eksempelvis maj, får ikke 1.000 kroner. Dagpengemodtagere Dagpengeordningen forlænges med to måneder. SU-modtagere Studerende på SU får mulighed for at låne ekstra penge i en længere periode. Selvstændige Selvstændige, som er uden for dagpengesystemet, kan blive medlem af en a-kasse med tilbagevirkende kraft i 12 måneder og får derfor ret til dagpenge. De er samtidig forpligtet til at et medlemskab et år frem. Statsfond Staten opretter en statsfond med ti milliarder kroner, som kan fungere som en form for investor. Der bliver også oprettet en mindre genstartsfond til at hjælpe sunde virksomheder, der har behov for kapital.

»Den egentlige vinder er staten. De er lykkedes med at finde en løsning, der ikke belaster statskassen,« siger Jens Hauch.

Han mener, at timingen for stimulansen er perfekt, men at miljøet og klimaet dog er blevet negligeret i den del, der handler om milliardinvesteringerne i erhvervslivet.

Mads Lundby Hansen mener til gengæld, at dansk økonomi kan blive den store taber af pakken. Han er også bekymret for, at staten i det hele taget går ind og skyder penge i danske virksomheder.

»Jeg er i tvivl om, hvorvidt der overhovedet er brug for den her hjælpepakke. Privatforbruget er næsten tilbage til niveauet før krisen,« siger han.