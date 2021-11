Hovedstadens praktiserende læger skal nu også sikre, at de 5-11 årige kan blive vaccineret mod covid-19.

I sidste uge indgik Region Hovedstaden en aftale med de praktiserende læger om, at de skulle hjælpe med at vaccinere borgere over 12 år. Men nu er det tilbud udvidet.

Det oplyser Region Hovedstaden i en pressemeddelelse.

For mandag eftermiddag har de i samarbejde med Praktiserende Lægers Organisation (PLO) besluttet, at aftalen om vaccination mod covid-19 i almen praksis udvides til også at omfatte de 5-11 årige.

»Vi står i en vanskelig situation med stigende smittetal. Hvis vi skal godt igennem vinteren, er det meget vigtigt, at så mange som muligt bliver vaccineret, hvad enten det er første, andet eller tredje stik, de mangler. Vi har brug for alle gode kræfter, og jeg er glad for, at de praktiserende læger vil hjælpe til i denne indsats,« siger Lars Gaardhøj.

Formanden for de praktiserende læger i Region Hovedstaden, Peder Reistad, opfordrer alle sine medlemmer til at overveje at tage del i vaccinationsindsatsen.



»Det at vaccinere er en kerneopgave for os praktiserende læger, og vi har i årtier stået for at vaccinere børn mod mæslinger, skoldkopper og andre børnesygdomme. Så det er helt naturligt, at vi nu også deltager i at vaccinere 5-11-årige mod covid-19.

Det er fortsat frivilligt for den enkelte praktiserende læge, om vedkommende vil deltage, og man vælger selv, hvilken praktiserende læge man vil blive vaccineret hos. Det behøver altså ikke være hos patientens egen læge.

Peder Reistad forsikrer, at det for børnene og deres forældre vil være nemt og trygt, hvis vaccinationen kan foregå hos deres egen læge eller alternativt i en klinik i samme lokalområde, tæt på hvor de bor. Han håber derfor, at alle medlemmer vil overveje at tage del i vaccinationsindsatsen.

Samtidig opfordrer han alle praktiserende læger i Hovedstaden til at overveje, om ikke de vil tage del i denne opgave

Indtil videre har 172 ud af 660 klinikker i Region Hovedstaden tilbudt at hjælpe. Men man forventer, at det tal vil stige i de kommende dage.